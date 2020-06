El PSOE no renuncia a la subida del 2% para los funcionarios

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha recalcado que su formación no renuncia a la subida del 2 por ciento del salario de los empleados públicos pero ha apostado por, en este contexto, ser "solidarios con otros sectores".



Por ello, y entendiendo las reivindicaciones de los sindicatos, ha dicho, González ha pedido a las fuerzas sindicales continuar con el diálogo social, porque en estos momentos "hay que llegar a todos los sectores".



Así, ha considerado que para que se pueda salir "todos juntos" de esta crisis hay que ayudar a los diferentes sectores, por lo que ha valorado el "esfuerzo sin precedente" de la Junta de Extremadura en la "redistribución del gasto público".



En este sentido, ha recordado en rueda de prensa el decreto "histórico" dotado con 58 millones de euros para ayudar al sector de los autónomos, además de contribuir a que los trabajadores en ERTE que no llegan al salario mínimo interprofesional lo puedan hacer.



RED DE PROTECCIÓN SOCIAL



Así, y en relación a la entrada de la región en la Fase 3 desde este lunes, González ha apelado a la responsabilidad de todos los ciudadanos para no volver atrás, ya que es imprescindible empezar la recuperación económica.



En este sentido, ha puesto en valor las medidas del Gobierno de España para "no dejar a nadie atrás", y que ha favorecido que en los últimos tres meses se hayan reconocido 125.000 prestaciones para trabajadores afectados por las consecuencias de la pandemia.



Así, como ha recalcado, nunca antes en la historia un gobierno creó una red de protección social "tan grande", aunque ha reconocido el "objetivo prioritario" de que los trabajadores vayan recuperando la actividad que hace tres meses tenía, ya que será la mejor manera de mantener el tejido social y económico.



APELA A LA "SENSATEZ" PARA LLEGAR A ACUERDOS EN EDUCACIÓN



Por otro lado, y en cuanto a la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, reunida este lunes, el portavoz del PSOE de Extremadura ha apelado a la a la "sensatez, a la cordura, a la negociación y al diálogo" de los sindicatos con la Junta para llegar a acuerdos en educación pública.



Así, y ante las críticas por posibles recortes de cara al próximo curso, Juan Antonio González ha recordado que desde el año 2015 que gobierna el PSOE en la Junta, en materia educativa hay 1.600 profesores más, los docentes dan menos horas lectivas a la semana y la inversión en infraestructuras educativas es "muy superior" a la del gobierno del PP a pesar de que hay 10.000 alumnos menos, ha expuesto.



Por ello, ha considerado que el PP de Extremadura "no está legitimado o autorizado" para "dar lecciones" de educación pública en Extremadura, porque la dejaron "totalmente destrozada".



NO MOVILIDAD ENTRE PROVINCIAS



También, y preguntado por los medios por el hecho de que la Junta no ha permitido de momento la movilidad entre las provincias de Cáceres y Badajoz a pesar de estar en Fase 3, Juan Antonio González, ha indicado que, "si todo va bien", los movimientos interprovinciales estarán permitidos a partir del 15 de junio.



Así, ha mostrado el "apoyo incondicional" del PSOE a esta decisión del Ejecutivo regional, ya que es una "medida de responsabilidad para ver durante esta semana cuál es la incidencia del corononavirus en esta fase y de cara a tener "más certeza", "seguridad" y "fiabilidad sanitaria".



"Si hay otros políticos en Extremadura en contra de la responsabilidad, que alcen la mano, porque entonces serán unos irresponsables. Esto se toma por responsabilidad", ha dicho, además de emplazar a todos aquellos que están en contra de la decisión de la Junta que aporte su "alternativa" y sus razones.



LOGRO COLECTIVO



Asimismo, Juan Antonio González ha considerado que entrar en la Fase 3 de la desescalada es un logro colectivo de la sociedad extremeña que demostrado en los últimos tres meses una "enorme madurez y responsabilidad".



También ha indicado que parte del éxito de que la región esté en Fase 3 es de los profesionales sanitarios que han dado una "lección de humanidad y profesionalidad".



Además, también ha tenido palabras de reconocimiento para la "buena gestión" del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, y su equipo, así como para el presidente de la Junta, Guillermo Fernández.



"Desde el minuto uno y en todos los momentos de la crisis, los extremeños han tenido información al detalle, desde el minuto uno los extremeños han estado informados y a pesar de todo el dolor y todo el sufrimiento que ha habido en estos meses, tanto Guillermo Fernández Vara, como presidente de la Junta, como José María Vergeles, como vicepresidente y consejero de Sanidad, en todos los momentos, han dado la cara y han mantenido informados fielmente y verazmente a todos los extremeños", ha recalcado.



En esta línea, el portavoz del PSOE de Extremadura ha considerado que las figuras de Vara y Vergeles han sido "esenciales" en el transcurso de esta pandemia, ya que en mucho momentos han servido para "tranquilizar" a la población.