La producción industrial cayó en abril un 23,4% en Extremadura

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación negativa del 23,4% en abril respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de -33,6%, mientras que la variación mensual entre los meses de abril y marzo fue de -28,8%.

En concreto, en Extremadura, se registran tasas de variación negativas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de bienes de equipo (-69,9%), energía (-34,6%) y bienes intermedios (-21,4%); y positiva en bienes de consumo (14,8%).

En España, se registraron tasas de variación negativas en todos los sectores: bienes de equipo (- 57,4%), bienes intermedios (-35,9%), bienes de consumo (-22,8%) y energía (-14,7%).

Igualmente, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Industria química. Frente a ello, los descensos más elevados se producen en Artes gráficas y reproducción de soportes grabados y en Confección de prendas de vestir.

En este sentido, la media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de -5,4% respecto al año anterior (-11,9% en España), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Por otro lado, en Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes de consumo (2,5%); reduciéndose en bienes de equipo (-25,7%), energía (-8%) y bienes intermedios (-2,9%).

Finalmente, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Industria química, produciéndose el descenso más elevado en Confección de prendas de vestir.

A NIVEL NACIONAL

Por su parte, a nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) se ha desplomado un 33,6% el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2019, su mayor descenso interanual desde el inicio de la serie, en 1976, como consecuencia de la crisis sanitaria y la paralización casi total del sector industrial durante la primera quincena de abril, cuando se puso en marcha el permiso retribuido recuperable para trabajadores no esenciales.



Con el desplome interanual de abril, la producción industrial encadena dos meses consecutivos en el país en tasas negativas después de haberse reducido otro 10,2% en marzo, estando ya en vigor el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus.



Hasta ahora, el mayor retroceso interanual de la producción industrial era el de abril de 2009, cuando en plena crisis financiera se desplomó un 28,4 por ciento.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial se ha hundido también en España un 33,6% interanual en abril, su mayor caída de la serie.



En tasa mensual (abril sobre marzo) y corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial también ha experimentado un retroceso de dos dígitos, en este caso del 21,8%, frente a la caída del 13,2% experimentada en marzo.



El INE subraya que la declaración del estado de alarma y la entrada en vigor del permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaban servicios esenciales han provocado una paralización casi total de la mayor parte del tejido productivo industrial durante la primera parte de abril y una posterior reincorporación paulatina y escalonada de la actividad.



Estadística subraya que la industria de la automoción ha sido la más afectada por estas circunstancias, con un descenso de su producción del 92% respecto al mes de abril del año pasado.



Asimismo, el INE destaca que la situación de confinamiento de los hogares ha provocado una "fuerte reducción" de la demanda de bienes personales y para el hogar, por lo que la confección de prendas de vestir, la industria del cuero y calzado y la fabricación de muebles registraron en abril descensos en su producción superiores al 70 por ciento.



En concreto, la confección de prendas de vestir ha recortado su producción un 77,2% interanual en abril; la industria del cuero y calzado la ha reducido un 73,5%, y la fabricación de muebles ha producido un 70,7% menos que en abril de 2019.



Pese a que los productos alimenticios han sido los bienes que mayoritariamente han consumido los hogares durante el estado de alarma, la industria de la alimentación también ha bajado en abril su ritmo de producción, con un descenso interanual del 7,3%, frente al repunte del 3,6% que había experimentado en marzo.



No obstante, la producción de conservas, tanto de pescado, como de frutas y hortalizas y la fabricación de productos de molinería y de productos para la alimentación animal, han mantenido tasas anuales positivas, en tanto que la fabricación de productos farmacéuticos h registrado la menor disminución de toda la industria, con un leve retroceso del 0,4 por ciento.



TODOS LOS SECTORES RECORTAN LA PRODUCCIÓN



Analizando los datos por sectores, todos ellos han recortado la producción el pasado mes de abril, especialmente los bienes de consumo duradero (-67,4% interanual) y los bienes de equipo (-57,4%). Les siguen los bienes intermedios (-35,9%), los bienes de consumo no duradero (-19,1%) y la energía (-14,7 por ciento).



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan también tasas anuales negativas en todos los sectores, en concreto, bienes de consumo duradero (-67,5%), bienes de equipo (-57,4%), bienes intermedios (-36%), bienes de consumo no duradero (-17,6%) y energía (-14,6 por ciento).



En tasa mensual (abril sobre marzo), la producción industrial, corregida de efectos estacionales y de calendario, se ha desplomado un 21,8%, con retrocesos del 51,7% en los bienes de consumo duradero, del 39,9% en los bienes de equipo, del 25,6% en los bienes intermedios, del 13,8% en los bienes de consumo no duradero y del 10,1% en la energía.



DESCENSOS EN TODAS LAS COMUNIDADES



La producción industrial ha disminuido en abril en todas las comunidades autónomas en tasa interanual.



Los mayores descensos se han producido en Galicia (-43%), Aragón (-41,7%), Castilla y León (-40,5%) y Navarra y País Vasco, ambas con un retroceso del 40,1 por ciento.



Las menores caídas de la producción industrial se han dado en Murcia (-15%), Extremadura (-23,4%), Canarias (-24,5%) y Madrid (-25,7 por ciento).