Metidieri ve "absolutamente insuficientes" medidas del Ministerio para sector vitivinícola

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado como "absolutamente insuficientes" las medidas que está barajando el Ministerio de Agricultura para afrontar la situación de crisis a la que se enfrenta sector vitivinícola, puesto que, a su juicio, "no hay nada real", sino "un cambio de destino de fondos del presupuesto del programa de apoyo al vino para el periodo 2019-2023".

Así lo ha puesto de manifiesto el dirigente agrario en una videoconferencia celebrada este martes con el director general de Política Agraria Comunitaria, Javier Gonzalo Langa, y el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas García, en la que se han abordado las alegaciones a presentar al proyecto del Real Decreto de medidas extraordinarias para el sector del vino que está preparando el gobierno central.

En concreto, se trata de una reunión en la que Metidieri ha puesto sobre la mesa varias medidas que a su juicio son "imprescindibles" para "darle un poco de aire al sector vitivinícola", entre las que ha citado la necesidad de habilitar un "presupuesto extraordinario" desde el Ministerio de Agricultura para apoyar al sector, "como está ocurriendo en otros países en los que sí se está actuando, como es Francia", tal y como informa la organización en una nota de prensa.

En este sentido, Metidieri ha lamentado que el Ejecutivo central quiere abordar medidas para el sector, pero a través del Plan de Apoyo al Vino, que a su juicio supone "coger dinero de un sitio para ponerlo en otro, pero no apoyar al sector con nuevos recursos, más que necesarios".

Así, si no se ponen recursos extraordinarios "lo que harán es gastarse el presupuesto destinado para la reestructuración del viñedo en estas medidas, por lo que, al final, vestimos a un santo para desvestir a otro", ha advertido el dirigente agrario, que ha considerado "fundamental que tenga un presupuesto propio y no que se hagan ejercicios contables, que no son solución".

Otra de las propuestas que ha abordado es la de triplicar la cantidad propuesta por el ministerio para "destilación de crisis" y "evitar así el colapso que se está produciendo en las bodegas", tras lo que ha reclamado que se destine a este fin 6 millones de hectolitros, "como mínimo, y no 2 como ha propuesto el Gobierno para que tenga incidencia en los precios y no se hunda el sector".

En la misma línea, Metidieri también ha solicitado que la cantidad destinada a esa destilación de crisis se pague en función de la graduación y no de la cantidad, por lo que defiende un pago por "hectógrado y no por litro".

Finalmente, ha recordado que el sector vitivinícola "atraviesa por un momento de grave incertidumbre por la falta de salida de los productos", motivado por la crisis del coronavirus y los dos meses de cierre de la hostelería, además de la "merma en las exportaciones".

Una situación que ha provocado que las bodegas "estén saturadas de producto", por lo que ha avanzado que "no podrán asumir la próxima campaña que se avecina y que, además, se prevé abundante por las condiciones meteorológicas que se han dado este año", ha sentenciado.