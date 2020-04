Pymecon demanda agilidad para la disposición de los fondos del ICO

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) ha solicitado más agilidad para la disposición de los fondos ICO y medidas para la reactivación del sector de la construcción tras la crisis sanitaria del coronavirus.

Así pues, la patronal ha detectado que se está produciendo "un retraso considerable" en la dotación de los fondos previstos por el ICO para las pequeñas y medianas empresas y autónomos ya que, después de mas de 20 días desde el anuncio de la posibilidad de firmar y disponer de los mismos, "todavía en muchos casos no están disponibles los fondos".

En concreto, se trata, según Pymecon, de un escollo más para las empresas y empresarios, que "ven cómo pasan los días sin que su situación no solo no mejore, si no que va a peor ante la falta de ingresos", tal y como asegura la organización en una nota de prensa.

Por este motivo solicita el control y fiscalización por parte de instituciones y organismos competentes para que todos los instrumentos financieros que se pongan a disposición puedan llegar al mayor número de empresas posible y, sobre todo y en especial a las más necesitadas.

Pymecon considera "absolutamente indispensable" que cuanto antes se facilite el acceso a los suministros de equipos de protección individual y no que los empresarios deban estar literalmente "buscándose la vida" para poder atender sus necesidades, "sometidos a la improvisación de las decisiones del Gobierno", asegura.

Del mismo modo, piden que las administraciones ayuden a las empresas y abonen lo antes posible todos los compromisos de pago que tengan pendientes y den facilidades en forma de moratorias, a la hora de pagar impuestos, tasas y tributos, llegando incluso a plantearse la eliminación de alguno de ellos.

"Es hora por tanto de que se agilicen todos los pagos pendientes de certificaciones, facturas, ayudas y subvenciones de todo tipo, y que se ayude a las empresas de construcción sacando a licitación y reactivando los procesos de adjudicación de todas las obras pendientes, que gozan de consignación presupuestaria", insiste.

PRECIOS ACORDES CON LA REALIDAD DEL MERCADO

También pide que los proyectos redactados contemplen precios acordes con la realidad del mercado, y adicionalmente se supriman o al menos se controlen especialmente las bajas temerarias.

A la vez, se insta a que se pongan en marcha de inmediato todas las obras que puedan ejecutarse, sin descartar para ello, si llega el caso, la adjudicación mediante encomiendas de gestión y procedimientos de urgencia que recaigan sobre empresas regionales.

En este sentido, Pymecon ha rechazado las rechazo dos últimas adjudicaciones directas realizadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a la empresa semipública Tragsa, "en detrimento de empresas regionales que podían perfectamente ejecutar las mismas", añade.

Pymecon aboga por la colaboración público-privada para que puedan ejecutarse el mayor número de proyectos posible, incluyendo la posibilidad de que se estudien fórmulas de cofinanciación por parte de las empresas, allí donde no pueda llegar lo público.

"Y es que consideramos especialmente necesarias esas inversiones en nuestra región, en la que necesitamos un auténtico 'Plan Marshall' para luchar contra la dramática situación que a corto plazo se plantea a nivel de la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del mayor número de empleos posible", asevera.

Todas estas medidas ya se han notificado tanto al presidente de la Junta de Extremadura, como al de la Diputación de Badajoz y la presidenta de la Diputación de Cáceres, para que se lleven a cabo "a la mayor brevedad posible", concluye.