Apag Extremadura Asaja ve "injusto" coeficiente módulos aplicable IRPF del sector agrario

APAG Extremadura Asaja ha pedido al Ministerio de Agricultura que "rectifique" el coeficiente de módulos aplicable al IRPF del sector agrario en Extremadura por ser "injusto" debido a la situación de "sequía extrema" sufrida durante el 2019, por lo que reclama un porcentaje 0 tanto para la agricultura como para la ganadería.

En concreto, según ha explicado el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, Extremadura sufrió el pasado año una "importante sequía" que se suma a la "crisis de los bajos precios", motivos por los que se deberían haber asignado los coeficientes mínimos para la comunidad autónoma, mientras que se ha hecho "lo contrario, se ha penalizado".

Además, el dirigente agrario ha recordado que en años anteriores y en situaciones excepcionales como la actual ya se recogió en algunos sectores este coeficiente 0, tal y como informa la organización en una nota de prensa.

A su vez, desde APAG Extremadura Asaja señalan que "no se dice nada sobre el sistema de módulos en general", sino sobre su aplicación y asignación de coeficientes en particular, que es "lo que parece que no quieren entender en la Moncloa, más preocupados del postureo que de tomar medidas efectivas para mitigar la crisis estructural del campo, ahora aumentada con el coronavirus".

Igualmente, desde la organización agraria instan a la Junta de Extremadura a que se posiciones sobre este asunto y "salga a dar la cara" por los agricultores y ganaderos de la región, exigiendo una bajada en los coeficientes, como están haciendo, asegura la organización agraria, otros gobiernos autonómicos.

Y es que "no se puede mantener silencio con unos coeficientes tan injustos y alejados de la realidad para Extremadura", añade.

Por tanto, para Metidieri, si no se rectifica en esta asignación de coeficientes quedará demostrado que al gobierno de Pedro Sánchez "no le importa nada ni Extremadura ni su sector primario", a pesar de que han sido "ejemplares en el sostenimiento del país" en unos momentos "tan complicados", ya sea garantizando el suministro de alimentos o colaborando en la desinfección de pueblos y ciudades.