Vara plantea usar autobuses escolares para transportar a trabajadores a campañas agrícolas

La Junta está intentando montar un sistema de transporte de forma segura de los trabajadores de las campañas agrícolas hasta las zonas de labores mediante los autobuses que tradicionalmente se emplean para llevar a los escolares a las clases, teniendo en cuenta que éstos ahora no están siendo utilizados pero sí se están "pagando".



Dichos traslados de trabajadores agrícolas se harían en los autobuses escolares "con un tercio de la capacidad, que es lo que está marcado por la norma", según ha avanzado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en referencia a las necesidades de mano de obra para trabajar en las campañas agrícolas al hilo de la crisis del coronavirus.



"Nosotros estamos intentando montar un sistema de transporte para poderlos llevar (a los trabajadores de las campañas agrícolas). Como tenemos el transporte escolar sin utilizar en estos momentos y pagando pues lo que hemos visto es la opción de poder desplazar una parte de los autobuses que transporten niños a que transporten ahora trabajadores agrícolas, trabajadores del campo", ha dicho Vara en una entrevista este lunes en la Cadena SER Extremadura, recogida por Europa Press.



También, tras insistir en que, teniendo en cuenta que "no hay población extranjera que vaya a venir", los trabajadores de las campañas agrícolas tienen que salir de la propia comunidad, ha reiterado que una de las propuestas que ha llegado a la Junta de Extremadura --y que según ha dicho hablará con sindicatos y patronal-- es la de que "algunos que son en estos momentos o han sido hasta el momento de la crisis autónomos y han tenido que cerrar sus negocios puedan participar en las campañas sin que eso les signifique renunciar al régimen en el que están".



MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS



Al mismo tiempo, Fernández Vara ha avanzado que esta semana iniciará la Junta de Extremadura la negociación con sindicatos y patronal de las medidas económicas tanto para pymes como para autónomos que la Administración regional quiere "planificar" y "poner encima de la mesa" antes de que acabe el estado de alarma.



Según ha explicado, dichas medidas que plantará la Junta buscan "poder ayudar en esa salida (de la crisis del coronavirus) con avales, con subsidiación de préstamos, con ayudas directas", y que forman parte de un "capítulo de propuestas" que según ha apuntado quiere discutir "primero" con patronal y sindicatos y que luego se remitirá, ha dicho, a los grupos políticos.



En todo caso, y como salida a la crisis, y aparte de las medidas también del Gobierno central, ha incidido en que tanto Extremadura como España van a "necesitar ayuda sí o sí", porque "solos no salimos de esto y Europa nos tiene que ayudar".



"Europa tiene que demostrar ahora si sólo es un mercado persa en el que compremos y vendemos al mejor postor o además de todo esto tiene corazón, porque una de sus partes está herida y ahora necesita ayuda", ha sentenciado el presidente extremeño, quien ha vuelto a reivindicar la mutualización de la deuda y la creación de los eurobonos "no como un capricho" sino porque "necesitamos financiarnos".



SALIDAS PARA EXTREMADURA



Asimismo, sobre cómo Extremadura podría afrontar la salida de la crisis del coronavirus en el apartado social y económico, ha reconocido que "lo tienen mucho más complicado aquellos que el 90 por ciento de su economía depende del turismo", algo que no ocurre en la región aún, y pese a lo cual ha defendido que "hay que trabajar mucho para volver a recuperar el nivel de turismo que había en la región".



Al mismo tiempo, ha defendido que en la comunidad hay que seguir impulsando con "fortaleza" la industria agroalimentaria, a la vez que aprovechar también el refuerzo que a su juicio se producirá en materia de transición ecológica y en lo vinculado a las energías renovables, donde Extremadura "tiene una buena oportunidad".



"Tenemos que trabajar mucho, me gustaría que lo podamos hacer lo más unido posibles" porque "la crisis social y económica pondrá a prueba al país" y a la región", ha subrayado.



ESTADO DE ALARMA



Sobre la fase de transición en Extremadura cuando pueda ir concluyendo el estado de alarma, Vara ha recordado que según se desprende de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la videoconferencia mantenida este pasado domingo, después de la prórroga hasta el 26 de abril "a partir de ahí puede que haya prórrogas pero ya no serán ni por ese tiempo ni probablemente generales".



Así, ha apuntado que "igual hay una transición paulatina en la que se vayan incorporando actividades" y que se pueda ir realizando "incluso por edades", e "incluso valorando la posibilidad de que puedan salir los niños" y de que "en cambio los mayores durante un tiempo más tengan que estar más confinados".



"Ya lo iremos viendo pero los datos nos lo irán diciendo", ha espetado Vara, quien en todo caso ha abogado por ir "en paralelo" trabajando "ya" en "la salida social y económica de esta crisis", algo para lo cual a su juicio "hay que intentar" recuperar la actividad económica "cuanto antes" porque "ésa será la única vía de que el daño causado sea menor".



REGRESO A LAS AULAS



Por otra parte, sobre el regreso a las aulas tras la crisis del coronavirus, Fernández Vara ha señalado que esta semana "es clave" para determinar el "escenario con mayor claridad".



Así, como planteamiento que "no deja de ser un deseo", ha considerado que en función de los datos del coronavirus que se registren durante la Semana Santa, tras ésta se podría estar en condiciones de "marcar una fecha en la que la situación escolar se pueda normalizar".



"Si esta semana los datos se siguen estabilizando, si no aumenta la presión sobre las urgencias, si vemos que no hay un agravamiento general de la situación, pues yo creo que a la vuelta de la Semana Santa podemos estar en condiciones de marcar una fecha en la que la situación escolar se pueda normalizar", ha espetado.



En todo caso, ha añadido que él no cree que esa normalización de la situación escolar "vaya a ser claramente antes de final de abril pero que sí puede ser a lo largo de las primeras semanas de mayo y que pudiera haber una cierta normalidad en los dos meses finales del curso", ha planteado como algo que "no deja de ser un deseo".