APAG Extremadura Asaja alerta: Gasóil agrícola no baja a pesar del "desplome" del crudo

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha advertido de que el precio de los carburantes en general, y el agrícola en particular, no se ha reducido en la cuantía que debería haberlo hecho, a pesar del "desplome" del petróleo.

A través de una nota de prensa, Metidieri ha criticado que cuando el barril de crudo sube, por el factor global que sea, "rápidamente" se repercute en el bolsillo de los clientes, pero cuando se da la circunstancia contraria, "esa bajada de precios no se nota o si se hace es de forma muy moderada".

"No entendemos como puede ser que el barril de crudo esté en mínimos que no se recordaban desde los atentados del 11-S, rondando los 22 dólares, y sin embargo la gasolina o el gasoil agrícola no note una reducción proporcional en sus precios", ha subrayado.

Lo mismo ocurre, a su entender, con los derivados del petróleo, como pueden ser fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, plásticos, etcétera, cuyos precios "prácticamente tampoco se mueven a pesar del bajón del crudo, que se llegó a pagar en el mes de febrero a 59 dólares el barril, casi tres veces más que ahora".

Como "siempre", según ha insistido Metidieri, cuando se trata de subir se repercute de manera "inmediata", pero cuando es la situación contraria, los efectos "no llegan nunca, perjudicando a la ciudadanía en general y a los agricultores y ganaderos en particular, que ven como los costes de los insumos nunca bajan".

Así, ha instado a las autoridades competentes a que vigilen el mercado para evitar que se puedan producir situaciones pactadas que repercutan de manera "negativa" en el usuario, como podría ser que con un barril en "mínimos históricos" se siga pagando los carburantes a precios "de antes" de la crisis generada por el Coronavirus y "la guerra comercial por el mercado del petróleo", concluye.