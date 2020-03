La Creex adiverte de un cambio de tendencia en creación empleo por desaceleración y SMI

La Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex) ha advertido de un "cambio de tendencia" que se está produciendo en la creación de empleo en la región, que ha achacado a la desaceleración económica, la incertidumbre política y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



Así, lo ha afirmado el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, añadiendo que "un tejido productivo como el de la región, con una alta temporalidad motivada por la actividad que desarrollan nuestras empresas, es muy sensible", lo cual "se traduce en destrucción de empleo y en que no seamos capaces de mantener y fijar el que se había creado".



Peinado ha valorado de esta forma los datos del paro del mes de febrero conocidos este martes, y recogen una subida de 18 desempleados (0,02%) respecto a enero y un aumento de la afiliación en el segundo mes del año de 744 afiliados más.



De esta forma, la cifra total de desempleados en febrero se sitúa en 105.246 personas, mientras que la de cotizantes a la Seguridad Social es de 387.663 personas, mientras que en tasa interanual, en la región hay 613 parados más y 312 afiliados menos a la Seguridad Social.



En su intervención, el secretario general de la CREEX ha advertido de que "no se trata de un dato testimonial", sino del inicio de una tendencia "que no es buena" porque vuelve a ir en contra de la media nacional, ya que en el conjunto de España el desempleo ha bajado en 7.806 personas el pasado mes.



Para Peinado, "estos datos deben poner en alerta no solo a los extremeños, sino también al Gobierno de España para que se dé cuenta de que en Extremadura existe un problema evidentísimo que necesita de medidas especiales", entre las que ha citado un "plan concreto" y una "diferenciación positiva" a la hora de realizar inversiones productivas, que "permitan, de una vez por todas, equipararnos al resto de regiones y crear actividades empresariales que permitan una mayor estabilidad en el empleo", ha dicho.



Asimismo, ha recordado que la "subida desmesurada" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de enero de 2019 está mostrando ahora sus "efectos perversos" en la economía y en el empleo, sobre todo en ciertos sectores y en ciertos tipos de empleo "que son precisamente en los que se focaliza nuestro mercado de trabajo".



Por ello, en "Extremadura estamos sufriendo la destrucción de empleo con más intensidad que en otras zonas de España", ha aseverado el responsable de la Creex, quien ha afirmado que la incertidumbre en torno a la derogación de la reforma laboral, que "no termina de concretarse, también está desincentivando la contratación y provocando un frenazo en el mercado de trabajo".



Finalmente, ha resaltado que a todo ello hay que sumar "el mal año agrícola y ganadero con la importancia que estas actividades económicas tienen para el PIB extremeño", ha recordado.