Vara aboga por que la UE "se pronuncie" y "ayude" sobre el problema de los agricultores

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este miércoles en Bruselas, donde ha asistido al pleno del Comité de las Regiones, y se ha reunido con el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y con la comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa María da Costa Guimarães Ferreira.

En su intervención, el presidente extremeño ha abogado por "reforzar el debate sobre el papel que los agricultores y ganaderos tienen que jugar en el futuro", y para esto "tienen que estar la Política Agraria Comunitaria, y devolverle un lugar central en la cadena alimentaria".

"No es posible que la parte de la cadena que produce sea la que luego no tenga beneficios", mientras que "los demás, que lo único que hacen es cambiarlo de mano, sí los tengan", por lo que ha avanzado que "aquí además de presupuesto, hay que hablar de muchas otras cosas".

Y es que, según ha defendido, "no puede ser que el Brexit lo vayan a pagar los agricultores, y que los problemas derivados de la salida del Reino Unido lo acaben pagando el eslabón más débil de la cadena, que ya tiene bastante encima".

DEFIENDE UN PRESUPUESTO FUERTE

Por otra parte, y respecto al debate en el Comité de las Regiones, el presidente extremeño ha concluido que "no hay nada claro" en la actualidad, y que las posiciones en torno al marco financiero plurianual "en estos momentos todavía están bastante encontradas".

Ante esta situación, Vara ha advertido que "no se puede tener una Europa fuerte con un presupuesto débil", por lo que ha resaltado que "si de verdad quieren que nos creamos el discurso de la construcción Europa y de reforzamiento de las políticas europeas" tiene que pasar por que haya presupuesto.

"Hacer más con menos no es posible", ha aseverado Fernández Vara, quien ha instado a "reflexionar y empujar todos en la misma dirección", ya que "no puede hacer una Europa fuerte si hay un presupuesto más débil, o hay un marco financiero que no lo permita".

Un argumento que a su juicio es necesario defender desde España y desde "todos y cada uno de los territorios" y las instituciones, quien ha insistido en que "no se puede lanzar el mensaje de una Europa más fuerte si no va acompañada de números, porque los presupuestos son la política convertida en números", ha dicho.

FONDOS DE COHESIÓN

Por otra parte, y respecto a la reunión que ha mantenido con la comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa María da Costa Guimarães Ferreira, el presidente de la Junta ha planteado que "en Extremadura necesitamos todavía poder dedicar una parte de los fondos de cohesión a cuestiones que tienen que ver con infraestructuras, sobre todo en el ámbito sanitario".

Y es que, según ha señalado, en la región "quedan por terminar todavía dos objetivos claros, que es la segunda fase del Hospital de Cáceres, y el Hospital de Don Benito-Villanueva".

Por eso, Vara reclamará que en este nuevo periodo comunitario Extremadura pueda "terminar estos compromisos, que son firmes y son necesarios", también "para mantener la igualdad de oportunidades en el ámbito sanitario".