Planas entiende preocupación agricultores, pero administraciones "no pueden fijar precios"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este miércoles que comprende "perfectamente la preocupación de muchos de los agricultores y ganaderos" ante la situación que atraviesan y los bajos precios de las producciones, aunque ha apuntado que "ni la administración autonómica ni la nacional puede fijar ningún precio".



Sin embargo, sí ha considerado que las administraciones "pueden hacer conjuntamente una serie de medidas que nos permitan disminuir esa volatilidad", para lo cual, ha señalado que están "trabajando con el sector".



Luis Planas se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios de comunicación en la Feria Agroexpo de Don Benito, que ha visitado junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y frente a la que se han manifestado cientos de agricultores convocados por las organizaciones agrarias, para reclamar precios justos en el sector, y que ha provocado momentos de tensión entre manifestantes y policía.



En su intervención, el ministro de Agricultura ha señalado que respeta "plenamente no solo el derecho de manifestación sino de libre expresión", pero ha defendido que "no debe conllevar ninguna actitud ni violenta ni coactiva frente a nadie".



"Todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente, y nosotros respetamos ese derecho a la expresión", aunque a juicio del ministro, "los problemas se solucionan dialogando, negociando y trabajando juntos".



Luis Planas ha admitido que "el tema no es sencillo" y "no es un problema español", ya que al igual que se manifiestan los agricultores españoles, también lo hacen en Alemania y Francia, ya que en la actualidad "hay un momento cambio en la agricultura y en la ganadería, que tenemos que afrontar", máxime en un país como España, donde este sector "pesa mucho".



FOMENTAR MEDIDAS DE REGULACIÓN



Así, y entre las medidas que plantea el ministro de Agricultura, ha señalado que éstas pueden darse "tanto desde el punto de vista climático, y para eso está el seguro agrario", como el punto de vista económico, "fomentando las medidas de regulación" como las relativas al almacenaje privado o a la mejor organización por interprofesiones u organizaciones profesionales.



En ese punto, el ministro de Agricultura ha considerado que Cooperativas Agroalimentarias de España "debe adquirir mayor protagonismo justamente en estas medidas de intervención de mercado", tras lo que ha reafirmado que "tendrá todo el apoyo del Ministerio al respecto".



La "volatilidad de los precios" es uno de los problemas que afecta actualmente al sector agrario, junto a los "interrogantes" en torno a la futura Política Agraria Comunitaria (PAC) y los aranceles impuestos por Estados Unidos.



LA NUEVA PAC



Así, Luis Planas ha defendido que la nueva PAC "debe proporcionar un mecanismo de apoyo suficiente para lograr los objetivos", ante lo que ha avanzado que a finales de mes tendrá lugar el Consejo Europeo, en el que se fijarán las cantidades presupuestarias probablemente asignadas por la PAC, tras lo que ha abogado por "lograr un buen acuerdo en España de aplicación a nuestros agricultores y ganaderos, de la nueva PAC".



Otro de los elementos importantes que el ministro de Agricultura ha mencionado ha sido la incorporación a España de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, que "será objeto de la reforma de Ley de la Cadena Agroalimentaria", que se empezará a discutir en el Congreso "en los próximos meses".



Planas ha mencionado que con estas medidas, el Ministerio de Agricultura "intenta que este problema de los precios se pueda, evidentemente limitar, pero nunca podremos reducir a cero, teniendo en cuenta las leyes de la oferta y la demanda" de la economía, y el entorno.



ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS



Durante su intervención, el ministro de Agricultura ha aludido también el problema de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a algunas producciones, respecto del que ha explicado que esta misma semana trasladó personalmente al secretario de Agricultura norteamericano que "introducir aranceles en el comercio agroalimentario no es la solución para los problemas".



Luis Planas ha entendido que todos estos factores generan "preocupación" entre los agricultores y ganaderos, ante lo que ha instado a "trabajar todos juntos, unidos, mediante el diálogo, intentando establecer cuáles son las medidas comunes mediante las cuales podemos lograr la mejor solución" para el futuro del sector.