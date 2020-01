El PP se suma a reivindicaciones de las organizaciones agrarias por los "bajos precios"

El Grupo Parlamentario Popular se ha sumado a las reivindicaciones de las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) por los "bajos precios" y la "falta de rentabilidad" que afecta a las explotaciones agrícolas y ganaderas del campo extremeño.



En concreto, este hecho, según el PP, está poniendo en "serio riesgo" la viabilidad de un sector fundamental para el empleo en la región y que es clave a la hora de fijar población en las áreas rurales.



Así pues, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Morán, ha afirmado que los medios de producción necesarios para que los agricultores extremeños lleven a cabo su trabajo "son cada vez más caros, mientras que sus productos resultan cada vez más baratos", y en muchos casos no hay forma de llegar a cubrir los costes de producción.



A su entender, esta situación provoca que en ocasiones las cosechas no lleguen a recogerse, según ha informado el PP en la Asamblea de Extremadura a través de una nota de prensa.



Mercedes Morán ha insistido en que es el momento de que el Ministerio de Agricultura "se ponga las pilas", trabaje por la viabilidad el campo extremeño y lo haga "dando la cara".



Para la portavoz de Agricultura, la actitud del ministro Planas, con la "connivencia del presidente de la Junta", fue "aislarse literalmente" de estas reivindicaciones con motivo de la pasada edición de Agroexpo, y "dio la espalda a unas protestas completamente legítimas".



Igualmente, Morán ha reiterado que el PP "está con las OPAS" y va a respaldar las demandas del sector in situ. En este sentido, ha avanzado que los integrantes 'populares' de la Comisión de Agricultura en la Asamblea estarán el próximo 29 de enero en Feval para apoyar al sector con motivo de la celebración de una nueva edición de Agroexpo.



Por tanto, se pretende con ello, ha aseverado, tratar de conseguir que el ministro "sea consciente" de la situación "límite" que viven cientos de familias extremeñas.