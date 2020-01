Extremadura preamortizó voluntariamente 111 millones de euros de deuda en 2019

Ep



La comunidad autónoma de Extremadura preamortizó voluntariamente 111 millones de euros de deuda el pasado año 2019, según datos facilitados este miércoles por el Tesoro.



Concretamente, lo hicieron Aragón (1.102 millones), Asturias (1.039), Baleares (200), Castilla-La Mancha (550), Castilla y León (390), Extremadura (111), Galicia (1.176), La Rioja (205) y Comunidad Valenciana (500).



Además, otro grupo de autonomías retornaron a los mercados total o parcialmente por más de 3.700 millones, en concreto, Andalucía (1.091 millones de euros), Baleares (400), Galicia (825), Asturias (629) y Castilla y León (655). El año pasado también emitieron valores la Comunidad de Madrid (1.425 millones), el País Vasco (750) y Navarra (65).



Por otra parte, el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, ha asegurado este miércoles que Cataluña no podrá salir en 2020 a los mercados para buscar financiación, por lo que tendrá que mantenerse un ejercicio más únicamente con los fondos que ponga a su disposición el Estado.



En la rueda de prensa para presentar la Estrategia de financiación del Tesoro para 2020, San Basilio ha asegurado que dicha Comunidad "no cumple con las condiciones para salir a los mercados" y poder combinar esta financiación con los mecanismos del Estado.



Por un lado, debe cumplir el requisito de 'rating' por parte de las agencias de calificación, que "de momento no cumple", según San Basilio, puesto que su deuda no ha obtenido la categoría de 'grado de inversión' que se requiere --BBB negativo o superior--.



Además, tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad financiera establecidos para 2019, de manera que pueda para pasar del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al de Facilidad Financiera, creado por Hacienda para prestar dinero a las autonomías cumplidoras sin tantos controles como los que se imponen en el FLA.



Cataluña mantenía 78.600 millones de deuda pública en el tercer trimestre de 2019, según las cifras del Banco de España; de ese total, casi 60.000 millones se los adeuda al Estado. Es una de las comunidades con más deuda total en relación a su PIB (33,3%), por detrás de la Comunidad Valenciana (41,8%) y Castilla-La Mancha (35,2%), y por delante de Murcia (30,9 por ciento).