Los pedidos en industria cayeron en octubre un 2,6% en Extremadura

Rd./Ep.

El Índice General de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP) experimentó en octubre una variación anual en Extremadura de -2,6%.

Así pues, en lo que va de 2019 (enero-octubre), la cifra de entrada de pedidos se ha reducido un 3% en Extremadura.

A su vez, las entradas de pedidos aumentan respecto a octubre de 2018 en siete comunidades autónomas y disminuyen en ocho.

Concretamente, los mayores incrementos se producen en Comunidad Foral de Navarra (29,8%), Aragón (9,1%) y Illes Balears (7,5%). Y los mayores descensos en Comunidad de Madrid (-10,8%), Cantabria (-5,4%) y Región de Murcia (-5,0%).

Por su parte, el Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) experimentó en octubre una tasa interanual del - 2,2% en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior.

En lo que va de 2019, la cifra de negocios se redujo en Extremadura un 0,8%.

La cifra de negocios aumenta respecto a octubre de 2018 en siete comunidades autónomas y disminuyen en las otras 10, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Los mayores incrementos se producen en Comunidad Foral de Navarra (19,2%), Comunitat Valenciana (5,8%) y La Rioja (4,2%). Y los mayores descensos en Castilla-La Mancha (-8,0%), Cantabria (-6,7%) y Región de Murcia (-4,2%).



DATOS NACIONALES



La cifra de negocios de la industria subió un 0,1% el pasado mes de octubre respecto al mismo mes de 2018, mientras que las entradas de pedidos del sector se mantuvieron sin cambios.



Pese a este estancamiento, tanto la facturación como los pedidos de la industria han logrado mantenerse en tasas positivas en octubre, aunque inferiores en más de un punto a las registradas en septiembre, cuando las ventas subieron un 1,1% y los pedidos, un 1,3%.



No obstante, corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria retrocedió un 2,8% interanual en octubre, tasa 1,1 puntos inferior a la de septiembre, mientras que los pedidos cayeron un 2,6%, ampliando el retroceso del mes anterior (-1%).



En términos mensuales (octubre sobre septiembre) y corrigiendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria subió un 0,1% y las entradas de pedidos avanzaron un 0,8%, en contraposición a los descensos mensuales del 1,4% y del 1,8%, respectivamente, registrados en septiembre.



LAS VENTAS Y LOS PEDIDOS DE ENERGÍA SE DESPLOMAN UN 16%



Por sectores industriales, la energía fue el que más recortó sus ventas en el décimo mes del año, con una caída interanual del 16,4%. Le siguieron, aunque a mucha distancia, los bienes intermedios (-1,5%). En cambio, subieron las ventas en los bienes de consumo no duradero (+4,3%), bienes de consumo duradero (+4%) y bienes de equipo (+3,7%).



Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria disminuyó en diez de ellas, sobre todo en Castilla-La Mancha (-8%) y Cantabria (-6,7%), y aumentó en siete, especialmente en Navarra (+19,2%), Comunidad Valenciana (+5,8%) y La Rioja (+4,2%).



En cuanto a los pedidos, la energía registró en octubre el único retroceso interanual (-16,6%) en contraposición a los ascensos experimentaron por los bienes de consumo no duradero (+4,4%), bienes de consumo duradero (+1,6%), bienes de equipo (+0,9%) y bienes intermedios (+0,2%).



El pasado mes de octubre, las entradas de pedidos aumentaron en siete regiones, encabezadas por Navarra (+29,8%), Aragón (+9,1%) y Baleares (+7,5%), y bajaron en ocho, especialmente en Madrid (-10,8%) y Cantabria (-5,4%). En Cataluña y Canarias, por su parte, no experimentaron variación.