CCOO Extremadura lanza la campaña 'Black Friday, que no rebajen tus derechos'

Jóvenes de CCOO de Extremadura ha desarrollado durante esta semana la campaña 'Black Friday, que no rebajen tus derechos', destinada a "combatir la precariedad laboral" que sufren los jóvenes y a "concienciar de la importancia de sindicarse para poder defender los derechos laborales con más fuerza".



En concreto, desde este pasado lunes, 25 de noviembre, y de manera diaria se ha difundido contenido irónico ofreciendo descuentos salariales, despidos improcedentes, horas extras no compensadas, superación de los límites legales respecto a las jornadas de trabajo y contratación fraudulenta de personas trabajadoras en modalidad de becarias, con el fin de ahorrar costes salariales, explica la organización sindical.



Así pues, se trata de cuestiones a las que "lamentablemente se ven enfrentadas las personas jóvenes en su acceso al mercado laboral", tal y como informa CCOO en una nota de prensa, en la que ha lanzado el mensaje que desde la "unidad sindical de los trabajadores y las trabajadoras se lucha con mucha mayor eficacia y protección contra estos problemas que desde la acción individual y personal".



El contenido difundido en redes sociales y centros de trabajo contiene los hashtag #OfertaBlackFriday,un y #QueNoRebajenTusDerechos.



Y es que, según alerta CCOO, la llegada del Black Friday "puede ser una pesadilla" para los trabajadores, ya que "el aumento del consumo de manera masiva conlleva un aumento de la producción en la empresa", pero no suele redundar en aumento del personal de plantilla o mejora en las condiciones laborales, lo que provoca jornadas interminables, horas extras no compensadas conforme a lo previsto en los convenios colectivos, y aumento del estrés laboral, perjudicando así su seguridad y su salud.