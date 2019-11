Concentración para reclamar al Gobierno la subida del 2% a los empleados públicos

Se ha reclamado al Gobierno de España la subida del 2 por ciento a los empleados públicos que afectaría a unos 90.000 trabajadores del sector público de la región extremeña.

En declaraciones a los medios, el presidente autonómico de CSIF en Extremadura, Benito Román, ha explicado que esta concentración tiene como objetivo fundamental instar al Gobierno a que apruebe, mediante decreto ley, la subida salarial del 2 por ciento "acordada en mesa general de negociación para todos los empleados públicos para la primera nómina de 2020".

Un acuerdo "firmado" por lo que "no haría falta estar hoy aquí concentrándose", según Román, dado que lo especificaron "muy claramente" en el segundo acuerdo firmado en marzo del 2018, que "iba en la línea de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos" y que "decía claramente que en el 2020 el aumento salarial para todos y cada uno de los empleados públicos tenía que ser del 2 por ciento".

"No entendemos ahora al Gobierno en funciones el por qué quiere retrasar esa cuestión, no lo entendemos, hemos estado intentando dialogar, hemos estado intentando negociar, le hemos enviado varias cartas en la línea de decirles que hay que cumplir el acuerdo y hemos tenido una negativa por respuesta", ha criticado.

En su opinión, "no tienen ahora mismo el interés ni la voluntad política de que el aumento del salario del 2 por ciento sea para la primera nómina del 2020", ante lo cual ha defendido, pese a que el Gobierno esté en funciones, que "si hay voluntad política claro que sí es posible" y que el "más claro ejemplo" es que, cuando las Comunidades han necesitado anticipos a cuenta los han tenido o que "afortunadamente" las pensiones se van a revalorizar en función de la subida del IPC.

De este modo, ha preguntado al Gobierno en funciones "por qué no se quiere hacer lo mismo con los empleados públicos", quienes "no pueden ser utilizados como moneda de cambio" ni "como caja registradora" y a quienes "se les está utilizando como rehenes" para "conseguir objetivos políticos". "Y evidentemente CSIF por ahí no va a pasar", ha advertido.

También tienen "un gran temor" ante el hecho de que desde Bruselas dicen que para 2020 tiene que haber una rebaja de 10.000 millones y ha interpelado que si "están pensando en meterle nuevamente la mano en el bolsillo a los empleados públicos" y si "por eso están derivando ese aumento salarial que está ya acordado y firmado con las tres organizaciones sindicales presentes en la mesa general de negociación".

GOBIERNO EN FUNCIONES Y DEFINITIVO

Benito Román ha remachado por otro lado que se concentran con un Gobierno en funciones, pero que el Gobierno "definitivo", si "al final" se tiene uno en España, debe saber "independientemente del color político que sea" que las reivindicaciones que está haciendo CSIF "van a ser las mismas" dado que dicho sindicato "no entiende de colores políticos" sino de que "si hay un acuerdo hay que cumplirlo".

Finalmente, ha sostenido que es la Administración Central la que tiene que dar el "visto bueno" a esta subida salarial y ha confiado en que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el próximo año "recojan esa subida salarial", como también ha deseado en nombre de CSIF que "a la mayor brevedad posible" haya un Gobierno en España "estable", "moderado", "con sentido de la unidad" y que "luche por los verdaderos problemas que tiene la gente".

"Y que cuanto antes presente unos presupuestos que se puedan aprobar para que vayan en la línea de potenciar los servicios básicos y esenciales de nuestra sociedad, para que se dignifique la labor que están haciendo todos y cada uno de los empleados públicos, para que se restituyan y mejoren las condiciones laborales sociales y retributivas de los empleados públicos", ha reclamado Román.

Asimismo, ha planteado que en dichas cuentas se devuelva a dicho colectivo "lo que se le sigue quitando en sus nóminas que es entre un 5 y un 10 por ciento" que es la "rebaja" que se les hizo en el 2010, además de recuperar su paga extraordinaria e incluir partidas presupuestarias para que las infraestructuras extremeñas "sean las que se merecen los ciudadanos y podamos converger con el resto de las comunidades autónomas y con Europa".

Por último, ha abogado por que esos presupuestos, tanto nacionales como autonómicos, contemplen partidas presupuestarias para que baje el alto porcentaje de desempleo de la región extremeña y para dinamizar la industria y las empresas extremeñas, sobre lo cual ha sostenido que, para CSIF, cuanto "más fuerte" sea la empresa y la industria "mejores" acuerdos y convenios podrán negociar para aquellos a los que representan.