Liberbank refuerza su estrategia de gestión del ahorro a largo plazo

El Consejo Consultivo de Extremadura de Liberbank ha celebrado su octava reunión, desde su creación en julio de 2015), en Cáceres, en el que sus miembros fueron informados, entre otros asuntos, de la evolución de la estrategia de ahorro a largo plazo, que la entidad ha reforzado, y del acuerdo y alianza estratégica con JP Morgan AM, suscrito en julio de 2017.



En concreto, durante el encuentro del Consejo Consultivo participaron el presidente de Liberbank, Pedro Rivero; el director general de Riesgos, Miguel Ángel Barra, y el responsable de JP Morgan AM, Francisco Marqués de Prado, además de estar invitado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Villar.



Liberbank, en un entorno de "creciente competencia", articuló en su plan comercial una estrategia de gestión de activos basada en el concepto de ahorro a largo plazo y de planificación financiera de los clientes.



Así pues, esta estrategia, en cuyo marco se encuentra la alianza con JP Morgan AM, se ha desarrollado a partir de un servicio integral al cliente, en todo su ciclo vital (incluido el periodo de desinversión y de jubilación del mismo), con asesoramiento, operatoria y, fundamentalmente, gestión delegada de cartera, así como una gama de productos "amplia y adaptada y una comercialización omnicanal".



A su vez, el desarrollo de esta estrategia ha permitido un "crecimiento diferencial" por parte de Liberbank, ya que en el cierre del tercer trimestre de 2019, la entidad tenía un total de 3.645 millones de euros en fondos de inversión, lo que supone un aumento del 18,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y casi cuatro veces más que el crecimiento del sector bancario (que fue del 5 por ciento).



Mientras, en 2018 ya había logrado una positiva evolución, al crecer la cartera de fondos en un 8,9 por ciento, mientras que el sector registró una reducción del 2,3 por ciento, según ha informado Liberbank en una nota de prensa.



El acuerdo estratégico entre un experto a escala global en gestión de activos como es JP Morgan Asset Management y Liberbank ha constituido un "modelo novedoso" en el mercado financiero español, con el que se ha logrado mejorar la calidad del servicio a los clientes de Liberbank y completar la oferta de productos de inversión de la entidad.



La delegación de la gestión de fondos de inversión multi-activo incluidos en la gama actual de Liberbank, así como la comercialización de fondos de JP Morgan Asset Management en la red de Liberbank han sido algunos de los avances de la alianza, además de la formación a la red comercial, enfocada a fomentar entre sus clientes la visión de largo plazo para la hora de ahorrar e invertir.



Cabe recordar que el Consejo Consultivo de Extremadura está integrado por el presidente de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos (ANEFA), Francisco Javier Andrada; el consejero delegado de Señoría de Montanera, Francisco Espárrago; el director general de Imedexsa, Luis Felipe de la Morena; el gerente de Eléctricas Pitarch, Alfonso Pitarch; el director General de la Cooperativa Ovino del Suroeste, Juan Carlos Pozo, y la directora general de Tomates de Guadiana, Celia Santos.