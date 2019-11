La licitación de obra pública crece 100,4% en Extremadura hasta septiembre

Ep

El de Extremadura es el segundo mayor incremento por comunidades autónomas, por detrás de la Región de Murcia (+224,4%). En el lado contrario, hay tres comunidades en las que la licitación cayó (Asturias, La Rioja y Comunidad Valenciana).



En el conjunto estatal, la licitación de obras por parte de las administraciones públicas se disparó un 31 por ciento en los nueve primeros meses del año, hasta suponer 14.600 millones de euros, a pesar de la incertidumbre y del descenso registrado en los nuevos proyectos de líneas de alta velocidad.



El repunte en los trabajos de construcción y conservación de carreteras y en los proyectos lanzados por los gobiernos autonómicos se erigieron como motor del sector para que la obra pública se incrementara así en casi 3.500 millones en comparación al año anterior.



De esta forma, la licitación de obra mantiene así su tendencia al alza, tras cerrar 2018 en máximos de los últimos ocho años, según datos de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan.



Las comunidades autónomas y las corporaciones locales promovieron las dos terceras partes (el 67%) de las obras lanzadas hasta septiembre, mientras que el Ministerio de Fomento licitó otro 26,5 por ciento.



Este departamento, primer órgano inversor de la Administración central, lanzó obras por 3.874,9 millones de euros entre enero y septiembre, importe un 34,2 por ciento superior al de un año antes.



Fomento registra este volumen de licitación a pesar de no contar con Presupuestos para este año y del descenso del 18 por ciento que se anota la promoción de nuevas construcciones del AVE.



Los trabajos de estas líneas ferroviarias copan no obstante casi la mitad de la inversión total del Ministerio, al suponer 1.645,6 millones.



Esta disminución se ve compensada por la reactivación de la licitación los trabajos de carreteras, que supusieron 1.082 millones y multiplican por más de cuatro (+367%) las del ejercicio anterior.



De su lado, la licitación de proyectos en puertos creció un 35,8 por ciento, hasta 402,3 millones, y la de aeropuertos un 37,8 por ciento, hasta 393,8 millones. En ambos casos, estas obras las costean Puertos del Estado y Aena y no corren a cargo de las 'arcas públicas'.



EL DOBLE DE OBRAS EN CATALUÑA



No obstante, las administraciones regionales y locales constituían el principal motor de la obra pública al cierre de los nueve primeros meses al calor de las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo y los nuevos gobiernos surgidos de estos comicios.



Los gobiernos regionales lanzaron obras por 5.171 millones de euros en este periodo, un 66 por ciento más y el 35,4 por ciento del total. De su lado, los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos licitaron proyectos por 4.720 millones, el 32,3 por ciento del total, pese a que supone un leve descenso del 2,4 por ciento respecto a un año antes.



La obra pública también escapa a la incertidumbre en Cataluña, dado que saldó este periodo como tercera Comunidad en licitación de obras, tras lanzar proyectos por 676,3 millones, más del doble (+152%) que un año antes.



Andalucía se sitúa como la primera en promoción de obra pública, con trabajos por 1.192 millones (+186%) por delante de Madrid, con proyectos por 998,8 millones (+79%).