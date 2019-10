Extremadura registra un déficit de 315 millones hasta agosto, el 1,57% del PIB

Ep

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un déficit de 315 millones de euros en los primeros ocho meses del año, lo que supone el 1,57 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, situándose por encima del objetivo anual del 0,3 por ciento, que según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.



Estos 315 millones de déficit son una cifra superior a los 37 millones (el 0,19 por ciento del PIB) que registró la comunidad extremeña en el mismo periodo del año pasado.



A su vez, el conjunto de las comunidades autónomas han acumulado un déficit de 2.576 millones en los primeros ocho meses del año (el 0,21% del PIB), frente al superávit de 1.092 millones de euros (0,09%) que registraron en el mismo periodo del año pasado.



Hacienda explica que este dato se debe a que el alza de los ingresos (+2,2%) no ha podido compensar el incremento del 5,4% de los gastos, destacando la remuneración de los asalariados, que crece un 6,1%, al incorporar la subida salarial, así como las transferencias en especie, que crecen un 3,7% por el alza del aumento del gasto en conciertos sanitarios (+4,95) y en conciertos educativos (+4,3%).



Pese a ese dato general, cinco comunidades arrojaban en agosto superávit frente a las diez del año pasado en esta situación. Se trata de Canarias (1,3% de superávit), País Vasco (0,63%), Navarra y Baleares (0,16%) y La Rioja (0,06%).



Otro grupo de autonomías han cerrado ese mes con déficit, pero dentro del objetivo del 0,3% que tienen que cumplir en 2019. Son seis, en concreto, Galicia (0,33%), Andalucía (0,19%), Asturias (0,17%), Baleares (0,16%), Cataluña (0,13%) y Madrid (0,09%).



El resto superaba ya en agosto el objetivo anual y en algún caso, muy ampliamente. Extremadura presentaba un déficit cinco veces superior (1,57), seguida de Castilla-La Mancha (1%), Murcia (0,95%), Comunidad Valenciana (0,77%), Castilla y León (0,67%), Cantabria (0,63%) y Aragón (0,56%).



CRECE EL GASTO EN FUNCIONARIOS Y CONCIERTOS SOCIALES



Los ingresos de las comunidades aumentaron hasta ese mes un 2,2%, aunque apunta Hacienda que se trata de una comparativa no homogénea. El gasto no financiero creció un 5,4%, en especial la remuneración de asalariados, que creció el 6,1%, cifra ya homogénea al incorporar en ambos ejercicios el impacto de la subida salarial (del 1,75% en 2018 y del 2,5% en 2019).



Las transferencias sociales en especie crecen un 3,7%, destacando el aumento del gasto en conciertos sanitarios (4,9%) y en conciertos educativos (4,3%), entre otros.



DATOS DE LAS AA.PP



Según Hacienda, el déficit del conjunto de las Administraciones públicas (excluidas las corporaciones locales) hasta agosto se situó en 25.927 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior y el 2,08% del PIB; mientras que el déficit del Estado se redujo un 38,4% hasta septiembre, con 7.808 millones de euros (el 0,63% del PIB).



Desglosando los datos, la Administración Central registró un déficit de 17.130 millones a finales de agosto, un 1,37% del PIB --excluyendo la ayuda financiera--, lo que supone un descenso del 13% respecto al mismo periodo de 2018.



Los fondos de la Seguridad Social, por su parte, registraron un déficit de 6.221 millones hasta agosto, el 0,5% del PIB, lo que supone un incremento del 18,6% respecto a lo registrado en los ocho primeros meses de 2018. Los ingresos se incrementaron un 5,9% y los gastos se elevan un 6,5%.



MENOS DÉFICIT DEL ESTADO



En cuanto al Estado, registró un déficit de 7.808 millones de euros hasta septiembre, lo que equivale al 0,63% del PIB (frente al 1,05% del mismo periodo de 2018) y representa una caída del 38,4% respecto al mismo periodo del año anterior.



Este dato es consecuencia de unos ingresos no financieros que ascendieron a 151.485 millones de euros, un 4,2% más que en 2018, mientras que los gastos no financieros registraron un ligero aumento del 0,8%, hasta los 159.293 millones de euros.



En concreto, los ingresos por impuestos y cotizaciones se situaron en 132.774 millones de euros, de los que 78.413 millones se corresponden con impuestos sobre la producción y las importaciones. El IVA creció un 3,2% interanual, hasta los 58.938 millones.



Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 49.017 millones de euros, con un incremento del 5,5%. El IRPF se elevó un 10,8% debido a la favorable evolución de las retenciones del trabajo y al crecimiento de los ingresos de la Campaña de la Renta.



Por el lado de los gastos, las transferencias corrientes y de capital entre administraciones públicas, que son las partidas de mayor volumen (el 57,5% del gasto), alcanzaron los 91.418 millones, lo que supone un descenso del 0,7%; mientras que las transferencias corrientes caen un 0,8% y las transferencias a las comunidades descienden un 0,3%.



Asimismo, el gasto en consumos intermedios creció un 8,1% hasta septiembre, debido al alza del 6% de la remuneración de los asalariados; mientras que las prestaciones sociales aumentaron un 10,8% como consecuencia del incremento del 6,6% del gasto en pensiones y del 41,8% de las deducciones en el IRPF por maternidad y custodia de hijos, familia numerosa y discapacidad de persona a cargo.



Se elevan también las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital en un 13,1%, incluyendo sobre todo los 885 millones sin correspondencia en 2018 por la devolución del gravamen sobre la prestación por maternidad y paternidad, y la aportación a la UE por recursos IVA y RNB en un 13% (987 millones más que en 2018).



Entre los gastos que disminuyen, destacan los intereses devengados, que descienden un 4,2%, conforme a la tendencia de los tipos de interés y la disminución de las subvenciones a los productos por menores gastos para la cobertura de los costes del sistema eléctrico, que caen un 28,8 por ciento.