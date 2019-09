La Junta de Extremadura recurrirá el decreto sobre las competencias de DO del cava

Ep

La Junta de Extremadura recurrirá el real decreto del Gobierno central relativo a competencias de la Denominación de Origen relacionadas con la superficie dedicada a la producción de cava, por considerar que el mismo "no está ajustado a derecho".



De este modo lo ha avanzado la consejera extremeña de Agricultura, Begoña García, quien ha incidido en que con dicho recurso la Administración regional evidencia que está "al lado de los agricultores y del campo extremeño".



En este sentido, Begoña García ha subrayado que la Junta de Extremadura, al igual que según ha dicho ya viene haciendo, va a continuar "estando al lado de los bodegueros, productores y agricultores de Extremadura, porque el cava extremeño de Almendralejo tiene todavía mucha capacidad de crecimiento".



Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta sobre la cuestión planteada este jueves en el pleno de la Asamblea por el portavoz de Ciudadanos en dicha cámara, Cayetano Polo, quien ha reconocido que le preocupa "mucho" la situación de los productores de uva-cava.



En concreto, ha lamentado la "decisión" del Ministerio de Agricultura de modificar el decreto "para que sea la denominación de origen quien determine o aconseje y se acepte por parte del ministerio algo tan importante como la superficie de hectáreas que se tienen que dedicar a la producción de uva-cava o no y en qué sitios".



Cayetano Polo ha pedido así a la Junta que aclare "cómo y de qué manera" va a "defender los intereses" de los productores extremeños y "de qué manera va a exigir" al Gobierno central para que "tome medidas que defiendan a los productores extremeños y no a aquellos que dominan la denominación de origen, que son los productores catalanes".