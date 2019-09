"Ninguno de los indicadores económicos actuales" habla de recesión en Extremadura

Ep.



El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha destacado que "ninguno de los indicadores económicos actuales" de que dispone la Administración regional "hablan de recesión en este momento", y ha rechazado el "escenario negativo" que sobre esta cuestión puedan plantear partidos como Ciudadanos.



Así, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos este jueves en el pleno de la Asamblea, ha añadido que el crecimiento de Extremadura en términos de PIB según el último del que dispone la Junta es de un 1,6 por ciento, que es "más del doble de lo que creció España" en términos intertrimestrales, así como de un 2,4 por ciento de crecimiento en la comunidad en términos interanuales.



"No hay ningún dato por tanto que interprete dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico en términos de PIB ni las previsiones económicas de que disponemos así lo indican", ha insistido también Rafael España, quien ha lamentado el "escenario negativo" que plantea Ciudadanos al preguntar sobre una posible recesión.



"Deberíamos ser lo suficientemente cautos a la hora de utilizar determinada terminología, ya que puede generar tensiones e incertidumbres innecesaria para nuestra economía", ha dicho el consejero, quien en todo caso ha añadido que la comunidad se mueve también en "un contexto global en el cual no somos ajenos a sus movimientos y convulsiones y debemos actuar en consonancia".



Ha incidido, en esta línea, en que "las previsiones de crecimiento para 2020 y 2021 en mayor o menor grado según las instituciones y organismos que se citen son positivas para España y para Extremadura y mejores que para el resto de los países desarrollados del entorno".



Además, ha subrayado que la Junta está aplicando en unos casos, y en otros está trabajando, en medidas para "favorecer el crecimiento social y económico" de la región, y que según ha dicho explicará en mayor medida en una próxima comparecencia a petición propia en una comisión en la Asamblea.



Entre otras, ha avanzado que la Junta desarrollará una Estrategia de Digitalización para ser "más eficientes y competitivos" en todos los sectores productivos en torno a la economía digital; así como que la Administración regional también impulsará un plan de financiación para la inversión y el empleo en Extremadura entre autónomos y emprendedores;



De igual modo, ha incidido en que la Junta fortalecerá las exportaciones con "apoyo, acompañamiento y colaboración" con la industria extremeñas; así como que también incrementará la inversión en I+D+i en un 0,7 por ciento del PIB para permitir "una Extremadura más preparada y para atraer la inversión y el empleo".



CIUDADANOS



A su vez, el diputado de Ciudadanos David Salazar ha considerado que en la Junta están "tan empeñados, tan concentrados" en tratar de hacer "ver" que "en Extremadura no hay ningún problema" que "están perdiendo de vista la realidad", toda vez que existen "estímulos" que se presentan de forma "contundente" en materia macroeconómica, ha dicho.



En este sentido, ha apuntado que Ciudadanos "no" está diciendo que se esté ya ante una "recesión", pero sí que "hay signos que lo evidencian", como según ha indicado "puede ser la caída en la compraventa de coches", un indicador "muy evidente que ya predijo la anterior recesión".



Así, ha subrayado que Ciudadanos "lo único" que pide a la Junta de Extremadura es "cautela" y la advierte "para que no se cometan errores que se cometieron en el pasado y que tanto sufrimiento causaron a miles de extremeños".



"A riesgo de que una recesión nos aleje aún más de ese objetivo de converger con el resto de CCAA lo único que pedimos es cautela y que empiecen a trabajar para que esa posible recesión, en el caso de ser cierta, estemos preparados", ha declarado.