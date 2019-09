Montero a las CCAA: "Ni mucho menos" tienen que hacer recortes por las entregas a cuenta

Ep.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la menor financiación que están recibiendo las comunidades autónomas no les lleva "ni mucho menos" a tener que hacer recortes y que lo que se les adeuda equivale "a unos 15 días de tesorería", que el Gobierno espera pagar a final de año, "que es cuando tienen apreturas".

Montero ha respondido a cuatro preguntas de la oposición en el Pleno del Senado sobre cuándo se pagará a las autonomías la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Con los Presupuestos del Estado prorrogados y con el Gobierno en funciones, ha reiterado Montero, no se puede aprobar el pago de esos fondos. Y se ha mostrado partidaria de que estos abonos sean algo automático en el futuro, que no dependan de una autorización del Ejecutivo, a través de la reforma del sistema de financiación.

La ministra ha respondido a las críticas de Junts per Catalunya, Compromís, Ciudadanos y ERC por no haber desembolsado este dinero y a todos les ha rebatido con el mismo argumento: que apoyen la investidura de Pedro Sánchez para que un Gobierno en plenas funciones autorice esos traspasos y que provocaron esta situación al no respaldar los PGE de 2018.

Al mismo tiempo, Montero ha respondido a una advertencia que están lanzando varias autonomías y ha negado que ninguna tenga que hacer ajustes por falta de dinero. "Trabajamos para que al final de año puedan recibir el dinero, que es cuando tienen apreturas", ha dicho.

Esos fondos que faltan por traspasar equivalen a "unos 15 días de tesorería" de las comunidades. "No es ni mucho menos que tengan que hacer recortes, es liquidez para pagar compromisos de gasto adquiridos", ha agregado la ministra.

PRESUPUESTOS CATALANES

El portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, ha dicho que es "crónico y abusivo" el maltrato del Estado a las comunidades autónomas y ha defendido la independencia de Cataluña "para no estar sometidos".

Ha terminado su intervención con un 'viva Cataluña libre' y pidiendo libertad "para los presos políticos y exiliados". "¿Sabe qué? Que su partido tumbó unos Presupuestos que eran buenos para España, para Cataluña", le ha respondido María Jesús Montero, que ha instado además al partido de Cleries a aprobar desde la Generalitat unos presupuestos autonómicos porque se aproximan a la tercera prórroga. Después ha sido el turno de Compromís cuyo portavoz, Carles Mulet, ha acusado al Gobierno de tener el país paralizado por partidismo desde las elecciones.

"Han secuestrado la voluntad de las urnas y secuestran el dinero de las comunidades", ha agregado. El portavoz ha censurado que estando en funciones el Gobierno no pueda transferir este dinero pero sí autorizar la compra de material militar por 2.000 millones.

A esto mismo ha hecho alusión el portavoz de ERC, Bernat Picornell, quien además ha exigido que el desembolso de la financiación autonómica sea algo mecánico, que no dependa de una autorización del Gobierno.

Montero ha compartido este criterio y ha dicho que toma nota para la reforma del sistema de financiación. Y ha animado a ERC a aprobar presupuestos en Cataluña, a apoyar la investidura de Pedro Sánchez y a colaborar en esa reforma de la financiación, porque desde la Generalitat de Cataluña no ha querido participar en el Consejo de Política Fiscal junto al resto de autonomías, ha censurado la ministra.

"DE ENGAÑO EN ENGAÑO"

Por su parte, el senador de Ciudadanos Francisco José Carrillo ha acusado a la ministra de ir "de engaño en engaño y de mentira en mentira". "No ha dicho ni una sola verdad. Es la testaferro de un Gobierno en funciones que no funciona y de un presidente que no da la cara y nos quiere llevar a elecciones", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido a Montero que explique a los funcionarios y a las personas dependientes de Andalucía por qué no paga los 1.300 millones de euros a cuenta que se le deben a la comunidad autónoma. "Explique por qué no da lo que les debe y por qué miente día tras día", ha remarcado.