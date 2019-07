El Grupo Gallardo y el fondo KKR negocian para que el grupo siga adelante

En esta línea, el presidente del grupo, Alfonso Gallardo, ha agradecido la actitud de KKR en el proceso de refinanciación de la deuda del holding industrial extremeño.

En nota de prensa, el Grupo Gallardo Balboa ha informado de que la relación con KKR se remonta al año 2014 cuando ambas partes y la banca acreedora firmaron un acuerdo que supuso la reducción de la deuda del grupo y la viabilidad del mismo centrándose en el sector siderometalúrgico y desprendiéndose de otros activos como Cementos Balboa, ubicado en Alconera (Badajoz) y Papresa, en Rentería (Guipúzcoa).

"No puede decir lo mismo de la actitud de la Junta de Extremadura que, aún sabiendo de la situación del grupo, le exige los pagos a su vencimiento del saldo pendiente (unos 12 millones de euros de su participación en el proyecto de Refinería Balboa)", ha indicado.

Asimismo, el Grupo Gallardo Balboa ha criticado que "no entiende" la Junta de Extremadura que "si no llevara gastados 57 millones de euros en este proyecto, negativo para la Junta, para generar 5.000 puestos de trabajo, seguramente el grupo no estaría pasando por estos trances".

Este grupo industrial, con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz) y "referente mundial" en el sector siderúrgico, exporta más del 70 por ciento de su producción a diferentes partes del mundo y cuenta con plantas en Extremadura, Madrid, y País Vasco.