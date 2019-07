AIReF cree "muy improbable" que Extremadura cumpla el objetivo de estabilidad para 2019

Ep

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha considerado "muy improbable" que Extremadura cumpla el objetivo de estabilidad para 2019 del 0,1 por ciento del PIB, habiendo empeorado las perspectivas respecto a las manifestadas en el informe de abril no sólo por el actual escenario de ingresos del sistema sino también por la información disponible sobre los ingresos de la UE que no se replicarán en 2019.



Así figura en el informe sobre presupuestos iniciales de las administraciones públicas en 2019, publicado este jueves por el organismo, en el que se indica también que, respecto a 2018, se prevé que el conjunto de los recursos se reduzca en términos absolutos cerca de un 3 por ciento, cayendo 1,3 puntos su peso en el PIB.



De esta forma, la AIReF establece que el crecimiento moderado de los ingresos del sistema de financiación queda anulado por la caída esperada del resto de ingresos (particularmente de los fondos de la UE).



De neutralizarse el impacto del Sistema de Información Inmediata (SII) del IVA, la caída de los recursos en peso PIB sería 4 décimas menor. Además, la comunidad contempla en su escenario previsiones más optimistas de fondos del Estado y de la UE.



REGLA DE GASTO



Por lo que respecta a la regla de gasto, la AIReF ha considerado que existe un "riesgo alto" de incumplimiento debido al efecto desfavorable de la variación negativa de los ingresos de la UE que se toman comoreferencia en su cómputo. Así, si se descontara el efecto de operaciones no recurrentes, el riesgo bajaría a moderado.



Por su parte, la comunidad estima un crecimiento del gasto computable inferior al previsto por la AIReF y una evolución de los fondos de la UE más positiva, con lo que prevé el cumplimiento de la regla de gasto, según establece la AIReF en su informe.



OBJETIVO DE DEUDA



Asimismo, la AIReF prevé el cumplimiento del objetivo de deuda para 2019, en tanto se mantenga el actual sistema de fijación de estos objetivos.



La comunidad prevé aumentar su deuda para financiar el déficit máximo permitido por el objetivo de estabilidad (-0,1% del PIB), en línea con su previsión de déficit al cierre, y para financiar la devolución de las liquidaciones negativas 2008/2009.



Estas operaciones son compatibles con el actual sistema defijación de objetivos de deuda establecido por el Ministerio de Hacienda por lo que permitirían, a priori, su cumplimiento.



Finalmente, entre las recomendaciones que incluye el informe, la AIReF ha recomendado a Extremadura que haga un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y realice, en su caso, el ajuste que requiera el cumplimiento de las reglas fiscales.



DATOS NACIONALES



A nivel nacional, la AIReF prevé que el déficit público cierre este ejercicio en el 2 por ciento del PIB, dos décimas menos de lo que estimaba en caso de que se hubiese aprobado el proyecto presupuestario y gracias en parte al cierre de 2018, con lo que su estimación iguala el objetivo que se ha marcado el Gobierno para este año.



Así figura en el informe sobre presupuestos iniciales de las administraciones públicas en 2019, publicado este jueves por el organismo, que atribuye la revisión del dato al mejor comportamiento de la Administración Central, especialmente por una mejor evolución del Estado.



La AIReF ha explicado que en la distribución sectorial hay cierta compensación. Así, ha destacado que ha mejorado la previsión estatal y de la Seguridad Social, pero se ha producido un "deterioro moderado" en la previsión de las comunidades autónomas y ayuntamientos.



De hecho, fuentes de la autoridad han asegurado que la dinámica de gasto en el caso de algunas comunidades autónomas es "más intensa" de lo que esperaban. En el caso de la Administración Central, ha habido una mejora gracias a la mayor subida de los ingresos por cotizaciones sociales y a la liquidación del IRPF, que ha sido mejor de lo que se esperaba.



A pesar de la mejora de cotizaciones e IRPF, la AIReF ha revisado a la baja otros impuestos como el IVA o la revisión del cierre de 2018 que afecta al Impuesto de Sociedades, y también ha recortado los impuestos sobre los productos, el impuesto sobre el incremento valor de los terrenos o los fondos de la Unión Europea en el ámbito de las comunidades autónomas.



Por subsectores y teniendo en cuenta los cambios del Suministro de Información Inmediata (SII) del IVA, la institución prevé que la Administración Central registre un déficit del 0,8% del PIB, dos décimas menos que en abril, y mejora una décima, hasta el 1,3% el déficit estimado para la Seguridad Social. Empeora en cambio una décima el déficit de las comunidades, hasta el -0,3%, y otra décima el superávit previsto para los ayuntamientos, hasta el +0,4%. Sin tener en cuenta el nuevo sistema del IVA, también estima un déficit del 2%.



La mejora del déficit de la Seguridad Social se debe a que la AIReF ha revisado al alza el crecimiento previsto de las cotizaciones sociales del 7,1% al 7,5%, aunque también ha aumentado la previsión del gasto en pensiones del 5,7% al 5,9% por el incremento en el número de pensiones en el primer semestre del 1,1% al 1,3%.



El organismo mantiene el riesgo moderado de incumplimiento de la regla de gasto. Según la AIReF, el cómputo del SII del IVA en 2017 va a perjudicar a la liquidación de la financiación de las CC.AA. en ese ejercicio, que se realiza este año, aunque confía que "de una u otra forma se restablezca el equilibrio", a pesar de que la iniciativa del Gobierno de modificar el cómputo ha quedado aparcada por ahora.



Los cálculos provisionales de la AIReF apuntan a es "muy probable" que cumplan el objetivo de déficit del 0,1% las comunidades de Canarias, País Vasco y Navarra y "probable" Galicia, mientras que ve "muy improbable" que lo hagan Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Aragón.



En la regla de gasto ve un riesgo alto de incumplimiento en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.



En cuanto a las corporaciones locales, considera "improbable" que el subsector cumpla el objetivo de equilibrio, viendo "factible" un superávit de en torno al 0,4% del PIB, ligeramente inferior al de 2018.



Sobre la deuda de las administraciones públicas, la AIReF prevé que esa se sitúe tres décimas de PIB por encima de las previsiones enviadas a la Comisión Europea. Así, estima que la deuda se situará en el 96,1%, por encima del 95,8% estimado por el Gobierno en el Plan Presupuestario.



Por otro lado, sobre la modificación del SII del IVA, ha pedido que se aclare "cuanto antes" qué va a pasar, porque las comunidades autónomas deben tener claro lo que van a recibir. "Las reglas del juego deben de estar claras", han remarcado fuentes de la AIReF.



RECOMENDACIONES



En el apartado de recomendaciones, la AIReF cree que la Administración Central debería destinar los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto, así como los ahorros derivados de la ausencia de modificaciones en el suministro de inmediato de información del IVA, para reducir la desviación sobre su objetivo de estabilidad presupuestaria y también recuerda la necesidad de implementar un sistema de seguimiento y alerta temprana en la Administración Central.



Sobre las comunidades autónomas, pide que se fijen los objetivos de estabilidad 2020-2022 en este subsector de manera diferenciada, atendiendo a la posición fiscal de cada una de ellas, y que se tengan en cuenta los objetivos de estabilidad diferenciados y se considere el superávit obtenido en el ejercicio anterior.



Asimismo, ha pedido a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que activen medidas preventivas para contener el incremento del gasto y no incumplir las reglas fiscales de 2019.