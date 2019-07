La producción industrial sube en mayo un 5,3% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró una tasa de variación de 5,3% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de 1,8%. Mientras, la variación mensual del Índice de Producción Industrial en la Comunidad Autónoma entre los meses de mayo y abril fue de 13,6% (11,2% a nivel nacional).

Igualmente, en Extremadura, se registran tasas de variación negativas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de bienes de equipo (-17,4%) y bienes intermedios (-1%), y positivas en bienes de consumo (13,5%) y energía (10,3%).

En España, se registraron tasas de variación positivas en los sectores de bienes de consumo (6,4%), bienes de equipo (1,7%) y energía (1,4%); y negativa en bienes intermedios (-1,5%).

Además, en la Comunidad Autónoma el mayor descenso de producción se registra en Fabricación de muebles. El incremento más elevado se produce en Fabricación de otro material de transporte.

En este sentido, la media del índice de producción industrial regional alcanzó una tasa de -2,1% respecto al año anterior (0,4% en España), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, en Extremadura se registró un aumento en la producción de bienes de consumo (9,3%); reduciéndose en bienes de equipo (-10,1%), bienes intermedios (-5,3%) y energía (-4,1%).

Finalmente, se alcanza la tasa negativa más elevada en Fabricación de muebles. La rama de actividad con mayor incremento de la producción fue Fabricación de otro material de transporte.

A NIVEL NACIONAL

Por su parte, a nivel nacional el Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 1,8% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2018, tasa 3,8 puntos superior a la de abril.



Con el avance interanual de mayo, la producción industrial regresa en el país a tasas positivas después de dos meses consecutivos encadenando descensos.



Dos sectores industriales han recortado en España la producción en mayo, en concreto los bienes de consumo duradero (-4,3%) y los bienes intermedios (-1,5%), frente a los aumentos interanuales registrados en bienes de consumo no duradero (+7,4%), bienes de equipo (+1,7%) y energía (+1,4 por ciento).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha subido un 1,4% respecto a mayo de 2018, tasa cuatro décimas inferior a la de abril.



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario sólo han presentado tasas anuales negativas en los bienes de consumo duradero (-4,1%) y bienes intermedios (-1,5%). El resto de sectores han presentado ascensos en la producción, en concreto, bienes de consumo no duradero (+4,8%), bienes de equipo (+1,7%) y energía (+1,3 por ciento).



En tasa mensual (mayo sobre abril), la producción industrial ha aumentado un 0,3% eliminando los efectos estacionales y de calendario, en contraste con el repunte mensual del 1,8% que ha experimentado en abril y el avance del 0,6% de un año antes.



Tres sectores presentaron avances mensuales en la producción. La energía ha registrado en el país el mayor aumento de la producción, con un 1,8%, seguida de los bienes de consumo no duradero (+1,3%) y de los bienes de equipo (+0,2%). Por el contrario, ha bajado en los bienes de consumo duradero (-2,4%) y en los bienes intermedios (-1 por ciento).



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE EN 10 COMUNIDADES



Por otra parte, la producción industrial ha bajado el pasado mes de mayo en siete comunidades autónomas en tasa interanual, con Galicia (-6,9%), Baleares (-3,8%) y Canarias (-3%) liderando los descensos.



Asimismo, diez comunidades han registrado aumentos de su producción industrial en el quinto mes del año, especialmente Murcia (+13,8%) y Madrid (+11,1 por ciento).