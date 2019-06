APAG Extremadura Asaja abandona la mesa del convenio del campo

Ep.



APAG Extremadura Asaja ha cursado una denuncia ante la Dirección General de la Policía Nacional sobre la "invasión" sufrida el pasado lunes en sus instalaciones por un grupo de "personajes" para exigir la aplicación de la subida del salario mínimo interprofesional al convenio del campo, al tiempo que ha avanzado que abandonará la mesa de negociación del mismo mientras los sindicatos y las otras organizaciones agrarias que lo integran no condenan lo ocurrido.



Se trata de los sindicatos UGT, CCOO, así como de las organizaciones agrarias COAG y UPA-UCE, cuyas oficinas se encuentran justo en frente de las de APAG Extremadura Asaja, pero en las que estas personas no entraron.



"Parece ser que somos nosotros los que no avanzamos en el convenio", ha dicho el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en una rueda de prensa en Mérida, donde ha señalado que en las oficinas de UPA-UCE "no se atrevieron a entrar", ante lo que ha añadido que desconoce los motivos.



En caso de que, con el abandono de las negociaciones por parte de APAG Extremadura Asaja, que es la organización agraria mayoritaria, no se pueda cerrar el nuevo convenio del campo, serán los propios empresarios y los trabajadores quienes deberán alcanzar los acuerdos necesarios "dentro del marco legal", ha dicho Metidieri.



Según su propio relato, el pasado lunes, 10 de junio, un "grupo de personajes", bajo la denominación 'Asociación 25-M', "invadieron" la propiedad privada y las oficinas de la organización agraria, así como "arrollaron" a los trabajadores de la misma, a los que "faltaron al respeto en todo momento".



Una acción con la que estos "personajes", ha reiterado en varias ocasiones para referirse a quienes entraron en las instalaciones de la organización agraria, han pretendido "ensuciar el nombre de APAG Extremadura Asaja e insultar a todos sus asociados".



"LAS LECCIONES LAS DA QUIEN PUEDE"



Ante ello, ha señalado que "las lecciones las da quien puede y no quien quiere", ante lo que ha añadido que "no pueden dar lecciones" quienes "jamás han dado una peonada en el campo" a quienes llevan "trabajando toda la vida, generación tras generación, de sol a sol, sábados, domingo y cuando toque".



"Estos señores son los menos indicados para darnos a nosotros lecciones de las tareas y de cómo se desarrollan las peonadas en el campo", ha remarcado Metidieri, quien ha insistido en que estas personas "lo único que hicieron fue un atentado contra la libertad, contra la democracia y contra el sentido común, que es más grave todavía".



Por ello, y como ya se había anunciado, y para que no se repitan los hechos ocurridos, se ha cursado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Los motivos son, por un lado, por el "allanamiento de la propiedad privada" de la organización agraria, pero también, ha dicho, por la "falta de respeto" a los empleados que se encontraban en ese momento de la oficina, a la que entraron "arrollando a los trabajadores" que, les "invitaron a salir", ante lo que estas personas hicieron caso omiso.



De hecho, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que identificaron a todos los participantes, para desalojarlos. Según consta en la denuncia, facilitada a los medios de comunicación, no se produjeron insultos personales ni destrozo del mobiliario.



Lo que sí hicieron fue amenazar con quedarse a pasar la noche si no eran atendidos por los responsables de la organización, así como lanzaron proclamas como "Explotadores, tenéis que pagar el salario mínimo, el campo es de todos".



PASIVIDAD POR LO OCURRIDO



En cuanto al motivo de la protesta, ha apuntado que su postura en la mesa del convenio del campo ha sido en todo momento la de conseguir "el mejor de los acuerdos posibles para las dos partes", si bien, ha lamentado que el resto de las partes "ni condena ni valora actuaciones de este tipo tan denunciables".



Por ello APAG Extremadura Asaja no se sentará a negociar el convenio del campo "si el resto de las partes continua con la callada por respuesta y la pasividad ante este tipo de actuaciones".



De esta forma, en caso de que no se pueda cerrar un acuerdo sobre el convenio del campo, "que sean las dos partes (empresarios y trabajadores) las que acuerden sus normas laborales dentro del marco legal", ha insistido.



Metidieri ha reiterado que siempre ha defendido que se cumpla el SMI y que "el que no lo haga asuma las consecuencias", puesto que se trata de un real decreto "impuesto" por el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusa de originar "esta situación que nunca se había producido", pero que, en todo caso, "hay que cumplirlo".



PRECIOS DE LA FRUTA



Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre las consecuencias de la subida salarial, ha señalado que el sector de la fruta será "el que más se va a resentir" por la actualización del SMI, ya que, al igual que el resto de producciones, vive una "crisis de precios" que mermará su rentabilidad.



"Tenemos unos precios ruinosos que están condenando a las explotaciones, unas al cierre y otras a arrancar parte de la producción", ha dicho Metidieri, quien ha asegurado que hay fruticultores que ya le han "certificado" que, una vez recogida la fruta de esta campaña, arrancarán entre el 20 y el 40 por ciento de sus árboles.



Con ello, ha vaticinado que en los próximos años se reducirá la capacidad de generación de empleo del sector, de tal forma que si ahora hay falta de mano de obra, en un futuro ocurrirá "lo contrario".



CAMPAÑA DE RIEGO



Finalmente, a preguntas sobre la campaña de riego, se ha remitido a las declaraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que sitúan las reservas de la cuenca en torno al 50 por ciento de su capacidad, de modo que "en principio no habrá problemas para este año", si bien ha llamado a la cautela para consumir lo "realmente necesario" ante lo que pueda venir el próximo año.



"Este año parece que no vaya a haber problemas, pero si continúa la escasez de lluvia" actual, "posiblemente" los habría el próximo año, por lo que ha hecho un llamamiento tanto para ahorrar como para mejorar de los sistemas de riego.