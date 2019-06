Cientos de trabajadores del campo paran para reclamar la actualización de sueldos

Ep

Entre 200 y 300 trabajadores de dos fincas de producción de fruta de hueso de Badajoz han parado este viernes para exigir a la empresa, del grupo Escobar, que actualice los salarios a las cantidades fijadas por el laudo arbitral acordado el pasado mes de mayo, que evitó la huelga en Extremadura.



Junto a los trabajadores que han parado este viernes en la finca La Adelantada, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO Extremadura, Jesús Martín Cabezas, ha explicado que el paro protagonizado por los trabajadores es "digno" y "justo", en tanto que reclaman que se aplique la subida del salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno con carácter retroactivo desde el 1 de enero.



Asimismo, ha señalado que los empleados aún no han percibido la nómina del pasado mes de mayo, si bien desde la propia empresa ya les han comunicado que se han realizado las transferencias, aunque no han llegado a los trabajadores.



En este sentido, ha advertido que si la empresa no admite también los atrasos, serán los propios sindicatos los que convocarán la huelga. "Estamos pidiendo lo mínimo, que es vergonzoso", ha señalado Martín Cabezas, que ha subrayado que la empresa no aplica la subida por una interpretación de la norma que "quedó muy clara ya a través de un laudo de obligado cumplimiento". "¡Que dejen de marear la perdiz!", ha exclamado.



Según ha explicado, la empresa ha pagado por importe de 45,65 euros por jornada y trabajo, pero la cantidad correcta fijada por el laudo es de 46,34 euros. Esta diferencia se debe a que la empresa fija el salario en función de una jornada de 1.800 euros mensuales, pero en el convenio del campo, tal y como marca el criterio, se recogen 1.768 horas.



Uno de los trabajadores que han secundado el paro ha señalado que con el sueldo que recibe "no le llega para comer" los cuatro miembros de su familia. Asimismo, cree que es el momento de protestar, no solo por "la paga", sino también por los "cuarenta años" que asegura que les llevan "robando" a los trabajadores del campo, en concepto de kilometraje, horas extras o nocturnidad.



Otra de las trabajadoras ha señalado que en la protesta solo están reclamando sus "derechos", al tiempo que ha criticado que aún no hayan percibido la nómica de mayo. "No nos vamos a mover hasta que no nos paquen lo que nos deben", ha asegurado.