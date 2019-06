La Creex muestra "preocupación" porque "falta" mano de obra pese a cifra de paro regional

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha expresado su "preocupación" al "constatar" que "faltan" trabajadores para cubrir determinados puestos, como según apunta se está evidenciando en las campañas agrícolas en marcha, cuando, según los datos de paro registrado dados a conocer el pasado miércoles, en Extremadura hay 93.843 personas desempleadas.



"Creo que debemos analizar con perspectiva y rigor, sin prejuicios, por qué se da esta situación, que no tiene lógica alguna, y qué es lo que desincentiva a estas personas sin empleo para que renuncien a aceptar un trabajo, temporal, cierto es, pero un trabajo que les permitiría mejorar su situación", ha señalado en una nota de prensa el secretario general de la Creex, Javier Peinado.



En este sentido, ha recordado que "nadie cuestiona los sistemas de protección social para las personas sin empleo, en forma de subsidios, ayudas o rentas básicas", ya que la sociedad está "obligada a prestar apoyo a quienes peor lo están pasando", pero ha añadido que estos sistemas "no pueden actuar como inhibidores en el mercado laboral, ya que el sistema de ayudas debe tener vocación de temporalidad, para salvar una situación puntual, y no convertirse en un medio de vida".



Además, según la organización más representativa del empresariado extremeño, también es "necesario" respetar la libertad individual a la hora de "aceptar o no" un empleo.



Sin embargo, Peinado ha indicado que "no se debe perder de vista el hecho de que el sistema de protección social consume recursos públicos, dinero de todos, y por tanto hay que ser muy exigentes en su uso".



Por ello, ha hecho un llamamiento "a reflexionar y averiguar qué factores actúan para que se den estas situaciones, cuáles son los elementos que disuaden de aceptar un empleo, y tomar las medidas necesarias para que el uso de los recursos públicos sea más eficiente, evitando que, en el caso que ahora nos ocupa, la fruta se pudra en los árboles, las centrales hortofrutícolas cierren, se reduzcan los inputs a la industria agroalimentaria y los trabajadores de estas plantas se queden sin empleo", concluye.