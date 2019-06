UPA-UCE critica que sectores ganaderos han perdido 131 millones hasta junio por sequía

UPA-UCE Extremadura ha criticado que los sectores ganaderos han perdido 131 millones de euros hasta junio por la sequía, que cada vez causa "más estragos" y provoca una situación que empieza a ser "alarmante".



En concreto, según cálculos de la organización agraria, estos más de 130 millones de euros corresponden a pérdidas registradas en los sectores del ovino, caprino y vacuno; de los cuales 55 millones de euros corresponderían al vacuno y 76 al ovino y caprino.



"Esto deja en una situación muy complicada a todas las explotaciones afectadas porque tendrán que asumir, inevitablemente, las pérdidas que se seguirán produciendo en los próximos meses", según ha sostenido el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.



Frente a esto, a través de una nota de prensa, la organización agraria ha lamentado que el seguro de sequía en pastos declaró como no indemnizables las comarcas de Badajoz, Alburquerque, Mérida, Olivenza, Coria y Brozas, zonas que atraviesan una situación "muy grave" al igual que las que se incluyeron como afectadas.



Además, el nivel de sequía que se marca no refleja, en opinión de UPA-UCE Extremadura, la realidad de las explotaciones, ya que los ganaderos no han dejado de suplementar a los animales en lo que se lleva de año y, sin embargo, "esto no se ve reflejado en los datos aportados por Agroseguro".



"Las indemnizaciones no llegan ni tan siquiera a cubrir el coste que ha pagado el ganadero por el seguro ni en las comarcas que se dan como las más afectadas", ha explicado Huertas.



Por esto, UPA-UCE ha criticado que el seguro de sequía en pastos "no está funcionando correctamente" y que esta situación "debe corregirse" con "carácter inmediato", porque, como ha dicho, son las administraciones las que "animan a asegurar" pero ahora el sector se encuentra con que "se mira para otro lado".



"Nosotros estamos convencidos de que el seguro agrario es el único paraguas que tiene el ganadero para hacer frente a la adversidad, pero debe servir para dar una respuesta real al problema. Si el seguro no da sequía este año, no la va a dar nunca", ha indicado Huertas.



De esta forma, la organización agraria ha apuntado que está a la espera de conocer los datos del mes de mayo y, si no "se corrige esta situación y el seguro sigue sin reflejar fielmente la gravedad" de la sequía que atraviesan las explotaciones ganaderas, ha anunciado que convocará actos de protestas porque no puede "consentir que los ganaderos estén asegurando y sean los únicos que asuman las pérdidas por la sequía".