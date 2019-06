Dia planea cerrar siete tiendas en Extremadura en junio ante la falta de ofertas de compra

Ep.

Dia planea cerrar 219 tiendas durante el mes de junio en España (de ellas seis en Badajoz y una en Cáceres) al no haber recibido ofertas por parte de otras empresas interesadas en dichos establecimientos.

Así lo ha revelado el abogado de la cadena de supermercados en el transcurso del juicio que se celebra este martes en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid en el que CC.OO. solicita la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto por Dia, que afecta hasta a 1.604 trabajadores.

En el transcurso del mismo, el letrado ha informado a la sala de que la pasada semana la directora de Relaciones Laborales de Dia informó a la comisión de seguimiento del ERE, en la que están presentes UGT y Fetico, de la decisión de la compañía de cerrar las 219 tiendas en junio ante la falta de una oferta compradora.

A mediados de marzo se conoció que una treintena de empresas, entre las que inicialmente no figuraba Mercadona, había manifestado su interés en cerca de las 260 tiendas que la cadena de supermercados Dia había puesto a la venta.

En concreto, empresas del sector 'retail' de la distribución, españolas y extranjeras, se habían interesado en la posible adquisición de los establecimientos de Dia. No obstante, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso, sigue existiendo interés por parte de distintos operadores en la treintena de tiendas restantes, tras el cierre de las 219 en junio.

RELACIÓN DE TIENDAS QUE CERRARÁN

Según el documento presentado por la empresa a la comisión de seguimiento del ERE, al que ha tenido acceso Europa Press, Barcelona, Asturias y Madrid son las provincias más afectadas por estos cierres.

Este documento, presentado el pasado 31 de mayo por la dirección de la empresa, contempla la relación de centros, las fechas previstas de cierre al público y del cese de los trabajadores.

Pese a que la empresa informó la semana pasada del cierre de 218 tiendas, este martes ha reconocido de que finalmente serán 219 los cierres de este mes. Barcelona es la ciudad con más cierres planteados, con un total de 26 de los 38 anunciados en Cataluña, repartidos entre Girona (4), Lleida (4), y Tarragona (4).

En la provincia de Asturias, Dia prevé el cierre de 22 de sus tiendas, y en Madrid otras 20. En la Comunidad Valenciana, la cadena de supermercados prevé cerrar 31 tiendas, concentradas principalmente en Valencia, con 18 proyecciones de clausura, seguida de Alicante, con 9, y Castellón, con 4. Galicia concentrará 24 cierres, con 9 en Pontevedra, 8 en A Coruña, 4 en Ourense y 3 en Lugo, mientras que en País Vasco se cerrarán 12 tiendas (10 en Vizcaya y 2 en Guipúzcoa).

En Castilla y León, Dia cerrará 21 tiendas: 7 en León, 4 en Valladolid, 3 en Burgos, 3 en Palencia, 3 en Salamanca y una en Zamora; y en Castilla-La Mancha cerrará otras 16, repartidas entre Toledo (6), Ciudad Real (5) y Albacete (5).

En Andalucía se contempla el cierre de 15 tiendas: 4 en Córdoba, 3 en Granada, 2 en Cádiz, 2 en Huelva y una en Almería, Jaén, Málaga y Sevilla. En Aragón se cerrarán otras 8, con 7 en Zaragoza y otra más en Huesca; 7 en Extremadura (6 en Badajoz y otra en Cáceres); 2 en La Rioja; una en Murcia y otra en Navarra.

CC.OO. CREE QUE NO HUBO NEGOCIACIÓN "DE BUENA FE"

Durante el juicio, que ha quedado este martes visto para sentencia, CC.OO. ha solicitado junto con la Confederación Intersindical Galega (CIGA), la nulidad del ERE al entender que existe fraude de ley y abuso de derecho.

Para ello, ha esgrimido que las circunstancias bajo las que se negoció el ERE no son las mismas que las actuales, tras concluir la OPA de Letterone, dueña de casi el 70% de la compañía, y el acuerdo con la banca acreedora.

El letrado del sindicato ha reconocido que las causas que motivan el expediente se mantienen, pero no las circunstancias ni la información para poder desarrollar "una negociación de buena fe".

"No es lo mismo que los bancos acreedores te dejen pagar la deuda hasta 2023 a que te exijan su vencimiento en junio", ha esgrimido.

Por ello, ha señalado que, sin saber si este vencimiento de deuda iba a tener que aplazarse o condonarse parte de ella, "era muy difícil poder negociar" y, además, la sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman cuenta con un plan de viabilidad distinto al que se presentó durante la negociación del ERE con la empresa que rechazaron firmar.

LA EMPRESA, UGT Y FETICO RECUERDAN QUE CC.OO. NEGOCIÓ

Frente a ello, la empresa ha criticado que CC.OO. no aclara qué supuesto fraude se ha producido, y que para producirse tendría que haber habido ánimo o interés malicioso.

Además, ha recordado que inicialmente se planteó un ERE para 2.064 personas, reducido finalmente a 1.604 tras las negociaciones, lo que a su juicio demuestra que hubo un proceso de consulta, una negociación de buena fe y que las medidas son "razonables y proporcionales".

En este sentido, ha asegurado que el sindicato reconocía la existencia de causas para adoptar una medida así, que negoció con la empresa y que estuvo dispuesta a firmar al realizar propuestas y ofertas concretas, y que no denunció esta situación ante las visitas de la Inspección de Trabajo durante las negociaciones.

Así, ha reducido las demandas de CC.OO. a un criterio de oportunidad sobre el que, ha dicho, un juicio de lo social no puede pronunciarse. Asimismo, el letrado ha defendido que el ERE "era absolutamente necesario" y un "ejercicio de responsabilidad" ante la situación en la que se encontraba, que de no llevarlo a cabo, la empresa incurría en una "auténtica imprudencia", y que el nuevo plan de recapitalización no afecta al proceso de despido colectivo, que avala el folleto explicativo a su juicio, extremos rechazados por el sindicato demandante.

Por su parte, Fetico ha lamentado la "postura incongruente" de CC.OO., al asegurar que habría estado dispuesta a firmar el ERE denunciado de haberse aceptado sus condiciones, mientras que UGT ha defendido "asegurar las condiciones pactadas", argumentando que pese a los cambios en la empresa, la situación que se plantearía de anularse el ERE, "no va a ser mejor".