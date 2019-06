Las centrales hortofrutícolas están generando "gran irritación" al no aplicar subida SMI

Los sindicatos CCOO y UGT han advertido este martes de la "gran irritación" e "incertidumbre" que están provocando las centrales hortofrutícolas de Extremadura entre sus trabajadores, debido a que están incumpliendo la ley y el laudo arbitral en cuanto a cómo aplicar la subida del salario mínimo interprofesional, por lo que se han mostrado dispuestos a convocar movilizaciones si continúa esta situación.



Ante esta situación, las federaciones de UGT FICA y CCOO de Industria de la región han acusado a la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) de "mentir totalmente cuando indica que están cumpliendo con la legalidad" en la aplicación del Real Decreto del Gobierno sobre la actualización del salario mínimo.



"La realidad es que están poniendo todo tipo de trabas para pagar el nuevo salario mínimo", aseguran las federaciones sindicales en una nota de prensa conjunta, en la que aseguran que no lo están haciendo en muchas explotaciones, por lo que están llegando a los dos sindicatos "quejas continuas" por parte de los trabajadores y las trabajadoras sobre esta situación.



Ante esta situación, CCOO y UGT han recordado a los empresarios de este sector que el laudo arbitral "aclara de manera taxativa cómo se tiene que aplicar la actualización del salario mínimo" y que, independientemente de que se decidan a impugnarlo o no, "es de obligatorio cumplimiento" desde su publicación, es decir, ya está vigente.



A través de una nota de prensa, señalan los sindicatos que también "mienten" los empresarios hortofrutícolas "cuando presumen de paz social en el sector", cuando lo cierto es que hay un "descontento generalizado por su negativa a cumplir la ley y su egoísmo a hacer un mínimo reparto de justicia de los importantes beneficios que llevan años obteniendo".



Por todo ello, consideran los sindicatos que "ya está bien de que la riqueza de unos pocos se sustente en persistir en la miseria de salarios" de los trabajadores, tras lo que UGT y CCOO consideran que la "intención de fondo" de los empresarios es pasar la fase intensa de la campaña de recogida sin haber pagado los salarios impuestos por la ley.



En ese sentido, apuntan los sindicatos que mientras los trabajadores "sí cumplen su parte y van todos los días a trabajar, ellos ponen todo tipo de excusas para prolongar su incumplimiento", lamentan.



Y es que, según señalan, "una de las excusas más evidentes es relacionar esta situación con la negociación del convenio del campo", ante lo cual, CCOO y UGT han querido dejar claro que la obligación de actualizar el salario mínimo "está al margen de esta negociación", porque parte de un Real Decreto del Gobierno y de un laudo de obligado cumplimiento, y, por otro lado, que el convenio del campo "está prorrogado y vigente mientras que no se firme uno nuevo y no está caducado como los empresarios afirman".



Finalmente, aseguran que las federaciones de CCOO de Industria y UGT FICA ya han trasladado a la Administración regional este "grave problema" que está generando la patronal del sector hortofrutícola e insta a la Autoridad Laboral y a Inspección de Trabajo a que "actúe de oficio para hacer cumplir la ley y que la actitud empresarial no quede impune".



Los sindicatos advierten finalmente que "si persisten los pretextos y los incumplimientos" en el pago de los salarios "se convocarán movilizaciones, que sin duda serán secundadas masivamente, por la indignación más que extendida que se está generando entre las plantillas", concluyen.