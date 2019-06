El PSOE valora el descenso en más de 4.000 personas del paro en mayo en Extremadura

Ep.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha valorado el descenso en más de 4.000 personas del paro en mayo en la región y ha indicado que el partido está "esperanzado" porque "lo que queda por venir en Extremadura es más creación de empleo".



González ha mostrado su satisfacción por los 4.000 desempleados menos que se han registrado en mayo y por los 5.500 afiliados más en la Seguridad Social.



De este modo, como ha recalcado, el pasado mes de mayo cierra en Extremadura con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social, con lo que se alcanza un número de ocupados que Extremadura no tenía "desde hace once años".



Así, y en rueda de prensa, el portavoz socialista ha indicado que el PSOE se siente "moderadamente satisfecho" con los datos de empleo, además de valorar que esta legislatura que está próxima a terminar ha sido la "mejor de toda la serie histórica" en cuanto a creación de empleo.



Por ello, y de cara al próximo periodo legislativo, el PSOE mantendrá el mismo objetivo de hace cuatro años que es "seguir creando empleo", para lo que ha dotado a la región de un marco jurídico para favorecer la llegada de inversiones.



De igual forma, Juan Antonio González se ha mostrado convencido de que en los próximos cuatro años se creará más empleo en Extremadura y ha lanzado un mensaje para los jóvenes, a los que ha invitado a crear proyectos de vida en la región.



También, aunque ha valorado que el mes de mayo suele ser positivo en cuanto a creación de empleo, ya que hay sectores, como la agricultura que empujan fuerte, ha recalcado que en el caso de Extremadura todos los sectores descendieron en el número de parados.



"Creemos que todo lo que hemos sembrado en estos cuatro años lo estamos empezando a recoger", ha resaltado el portavoz socialista, que ha puesto como ejemplo la planta solar de Bienvenida que en agosto empezará su construcción y que en su pico podría crear unos 1.000 empleos.



"Estamos muy esperanzados y muy optimistas no solo con el dato de hoy sino por los que quedan por venir y lo que queda por venir en Extremadura es más creación de empleo", ha indicado.



Finalmente, González ha tenido un mensaje de recuerdo para los más de 5.000 jóvenes extremeños que este martes han iniciado los exámenes de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU).