Fecons alerta del descenso del peso de la construcción y falta de relevo generacional

El presidente de la Federación de Empresas de la Construcción (Fecons) de la provincia de Cáceres, Carlos Izquierdo, ha advertido de la caída del peso del sector extremeño a nivel nacional ya que, en 2008 antes de la crisis económica y financiera, la construcción extremeña representaba el 2,4% del PIB del sector en toda España y ahora esta cifra se sitúa en el 1,7%.



Además, el sector se enfrenta a un problema de relevo generacional porque solo el 3% de los 14.000 trabajadores actuales en Extremadura tienen entre 20 y 24 años, mientras que el 16% tiene entre 25 y 34, y el 42% se sitúa entre los 35 y 54 años.



La falta de mano cualificada es otro de los problemas a los que se enfrenta el sector de la construcción en la región, en la que el 97% de las empresas tienen entre uno y cinco empleados, cuando en el resto de Europa ese porcentaje pertenece a empresas de menos de 250 trabajadores.



Izquierdo, que ha presentado este lunes en rueda de prensa el Concurso de Albañilería que organiza Fecons para dinamizar el sector, ha asegurado que, en los últimos años, "se ha destrozado la estructura organizativa empresarial" y se lamenta de que la plantilla en el sector está cada vez más envejecida porque la construcción "ya no es un atractivo para los jóvenes", lo que hace también que falte mano de obra cualificada.



ESTABILIDAD



Así, ha pedido "estabilidad" para el sector en cuanto a la licitación de obra pública, al tiempo que ha criticado que en periodos electorales aumenten las inversiones y después "caigan más de la mitad" para en el último año de legislatura volver a repuntar.



"El sector necesita tener previsiones de trabajo porque con tanto diente de sierra no se hace atractivo", ha señalado el presidente de Fecons, que ha pedido más presupuestos de las administraciones para inversiones y para los mantenimientos de las obras que ya están realizadas.



Además, ha criticado la baja ejecución presupuestaria de las instituciones que hace que, aunque se recojan inversiones en los presupuestos anuales, después no se llevan a cabo en parte, según ha dicho, también por los requisitos que impone la nueva Ley de Contratos del Sector Público que "hace difícil seguir los trámites" para las contrataciones.



En cuanto a la inversión privada, ha repuntado en los últimos años la autopromoción de construcción de casas y chalés individuales, mientras que también empiezan a ponerse en marcha promociones de viviendas como las "cuatro o cinco" que ahora mismo se están construyendo en Cáceres.



"Se necesita más inversión pública", ha insistido Izquierdo, que recalca que hay que "dinamizar" la región para que la gente tenga ingresos y pueda tener una estabilidad y realizar un proyecto de vida que, a la vez, arraigue población en la región.