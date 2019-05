El 5,58% de las empresas extremeñas tienen actividad internacional, según D&B

Ep.



El 5,58 por ciento de las empresas extremeñas tiene actividad internacional, según datos de Informa D&B, compañía filial de Cesce.



Asimismo, en Extremadura se localizan el 2 por ciento de las empresas exportadoras españolas, un 1 por ciento de las que importan y también un 1 por ciento de las que realizan ambas actividades. Del total de sociedades con sede en la comunidad, el 5,58 por ciento tienen negocio con el exterior, por debajo del 8 por ciento del conjunto del país.



A su vez, a nivel nacional, el 8 por ciento de las empresas incluidas en la base de datos de Informa D&B (compañía filial de Cesce), han tenido actividad internacional en 2017, de acuerdo con el estudio 'Las empresas españolas con actividad internacional' realizado por la compañía.



Según ha informado Informa D&B en un comunicado, la cifra total es de 90.467 sociedades de las cuales el 57 por ciento importan y exportan, mientras que un 29 por ciento sólo importan y un 14 por ciento únicamente exportan. En 2018 las exportaciones españolas representaron el 24 por ciento del PIB.



DATOS POR COMUNIDADES



En concreto, en Madrid se concentran el 18 por ciento de las empresas exportadoras españolas, un 17 por ciento de las que importan y un 21 por ciento de las que realizan ambas actividades. Del total de sociedades localizadas en la comunidad, casi el 8 por ciento tienen negocio con el exterior, porcentaje similar al del conjunto del país.



La autonomía con una mayor proporción de empresas con actividad internacional es Cataluña. En ella se ubican el 24 por ciento de las sociedades que importan y exportan, el 20 por ciento de las que importan y el 22 por ciento de las que exportan. Le sigue Madrid y después Valencia, con un 13 por ciento, un 11 por ciento y un 13 por ciento en cada caso.



Teniendo en cuenta la proporción de empresas con actividad internacional dentro del total de cada autonomía, Melilla presenta la tasa más elevada, un 13 por ciento, seguida de Ceuta y el País Vasco, con cerca del 12 por ciento ambas, mientras que Cataluña se queda en un 9 por ciento.



La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha destacado que "las empresas con actividad exterior se localizan principalmente cerca de las zonas con mayor accesibilidad: Madrid, corredor mediterráneo, eje del Ebro y principales puertos".



El tamaño de las empresas influye en su internacionalización. Un 93,5 por ciento de las micro empresas no tiene actividad exterior. Estos porcentajes bajan al 70 por ciento en el caso de las pequeñas, al 65 por ciento para las medianas y 78 por ciento de las grandes empresas. El 60 por ciento de estas sociedades supera los 10 años de antigüedad y sólo un 14,5 por ciento tiene menos de tres años de vida.



Dado que el tejido empresarial español está formado mayoritariamente por compañías de reducidas dimensiones, las micro suponen el 51 por ciento de las empresas con negocios con el exterior, las pequeñas el 21 por ciento, mientras que medianas y grandes no llegan al 10 por ciento.



Los sectores que contabilizan un mayor número de compañías que operan en el exterior (exportando e importando) son Comercio e Industria, representando el 52 por ciento y el 24 por ciento del total cada uno. La mayor parte de las empresas que solo importan se dedica al Comercio, un 61 por ciento, mientras que entre las que únicamente exportan la actividad principal es la industrial, en la que se encuentran casi el 39 por ciento.



Según Nathalie Gianese las empresas con actividad internacional tienen un retraso medio en los pagos inferior, durante el primer trimestre de 2019, entre las que no realizan operaciones fuera de España la demora es de 14,66 días, superando la media nacional de 13,73 días en este periodo, mientras que en las que importan se queda en 10,94 días, 13,00 días para las que exportan y 12,25 en las que realizan ambas actividades.