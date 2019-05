El 80% de autónomos extremeños desempeñan jornadas laborales de nueve horas diarias o más

Ep.



El 80 por ciento de los autónomos extremeños desempeñan jornadas laborales de nueve horas o más y solo un 5 por ciento disfruta de vacaciones similares a las de los trabajadores asalariados.



Estos datos se extraen de un estudio realizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) entre más de 400 profesionales de Extremadura y que ha presentado este miércoles en una rueda de prensa en Mérida el secretario general de la federación nacional de ATA, José Luis Perea.



Cabe destacar que en esta presentación también han estado presentes el presidente de ATA, Lorenzo Amor; la presidenta de ATA Extremadura, Raquel de Prado, y la directora del área de la Mujer en la federación nacional, Candelaria Carrera.



En esta línea, Lorenzo Amor ha indicado que los más de 80.000 autónomos extremeños trabajan de media dos jornadas laborales más a la semana que un asalariado, al tiempo que ha lamentado que la conciliación laboral y familiar siga siendo una "asignatura pendiente", así como el hecho de que los autónomos acudan a su negocio estando en ocasiones enfermos.



El presidente de ATA también ha recalcado que el autónomo individual es el que más horas dedica a su negocio, ya que en el momento en el aumenta el trabajo de la empresa se trabaja menos horas y se concilia más porque se comparte la actividad.



Cabe destacar a finales de abril, 80.618 trabajadores autónomos desempeñaban su actividad en Extremadura, el 2,4 por ciento de los autónomos totales que hay en España.



Por provincias, la de Badajoz cuenta con 49.159 autónomos y la de Cáceres 31.459, mientras que, por género, la comunidad tiene 54.409 trabajadores autónomos y 26.209 autónomas.



JORNADA LABORAL DE LOS AUTÓNOMOS



Respecto a la jornada laboral de los autónomos extremeños, el estudio establece que el 80 por ciento ha asegurado que trabaja nueve horas o más al día, según ha informado Perea.



De ese 80 por ciento, el 30 por ciento ha indicado que su jornada laboral es de 11 horas o más diarias, el 28 por ciento asegura que su jornada no baja ningún día de las 10 diez horas y el 22 por ciento pasa nueve horas en su negocio o trabajando para él. Por su parte, el 14 por ciento dice que su jornada laboral es de unas ocho horas.



De este modo, la media de horas semanales que los autónomos de Extremadura dedican a su negocio se puede concentrar en que ocho de cada diez le dedican entre 45 y 65 horas semanales; así el 32 por ciento dedica entre 55 y 65 horas semanales y el 49 por ciento entre 45 y 55 horas.



Por su parte, menos de 35 horas o más de 65 horas semanales son horas que solo dedican al trabajo el 1 por ciento de los autónomos extremeños encuestados.



En la misma línea, uno de cada cinco autónomos, el 19 por ciento, ha contestado que dedica tiempo a su negocio todos los días de la semana, por lo que no descansan ningún día ni desconectan del todo.



También, y preguntados los autónomos por su periodo de vacaciones, el 72 por ciento ha asegurado que disfrutan de menos de 20 días de vacaciones anuales, frente al 6 por ciento que disfruta de más de 30 días al año de vacaciones.



BAJA POR ENFERMEDAD



José Luis Perea también se ha referido a que el estudio evidencia que tres de cada cuatro autónomos no se han cogido ninguna baja laboral en los doce meses anteriores a la encuesta, aunque sí afirman que han acudido enfermos a trabajar.



No obstante, ha expuesto el secretario general de ATA que la media de las bajas del trabajador autónomo extremeño es superior a la del trabajador asalariado, con una cifra media de 90 días frente a 30.



"Realmente el autónomo, cuando se da de baja, es porque tiene una incapacidad importante, que puede estar derivada de una enfermedad grave o de un accidente", ha indicado Perea.



De los tres de cada cuatro autónomos que han ido a trabajar estando enfermos, el 86 por ciento han sido mujeres y el 62 por ciento han sido hombres.



CONCILIACIÓN LABORAL



Con respecto a la conciliación laboral de los autónomos, se pone de manifiesto en el informe que "sigue siendo una asignatura pendiente", sobre todo en el caso de la mujer, y que solo concilian aquellos trabajadores que tienen mayor edad, debido a que el negocio está más consolidado y porque tienen menos cargas familiares.



Así, el 57 por ciento de los trabajadores de más de 55 años afirma que consigue conciliar, mientras que en los de entre 35 y 55 años el porcentaje baja hasta el 50 por ciento, pero si se refiere a la franja entre 25 y 35 años solo concilia el 20 por ciento.



Según los encuestados, el principal motivo por el que no les es posible conciliar es debido al exceso de trabajo, seguido por el horario incompatible o una presión "importante" por parte de los clientes.