Monago invita a pelear "hasta el último céntimo" que tiene que venir al campo extremeño

El presidente del Partido Popular de Extremadura y candidato de este partido a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha afirmado que hay que pelear "con uñas y dientes hasta el último céntimo" que tiene que venir al campo extremeño.

De esta forma, el líder de los 'populares' extremeños ha manifestado que hay empezar a buscar apoyos para asegurar la renta de los agricultores y ganaderos extremeños en el nuevo periodo de la PAC.

En este sentido, Monago ha criticado que la Junta "no esté negociando nada" cuando el marco actual finaliza en el 2020 y ha recordado que la PAC actual la negoció un Gobierno del PP en Extremadura y en Madrid, y que negoció ante Bruselas para "garantizar el mantenimiento de la renta agraria".

"De esto no tiene experiencia el que todavía es presidente de la Junta de Extremadura", ha afirmado el presidente del PP de Extremadura en un acto político en Almendralejo (Badajoz) este pasado jueves.

Igualmente, Monago ha recalcado que "el dinero no llega del cielo", y que "la señora Calviño quería un recorte del 30 por ciento" en la PAC, según ha informado el PP extremeño en una nota de prensa.

Además, ha reiterado que el PP se presenta a las elecciones con una propuesta que afecta a Extremadura y también a Tierra de Barros, y es que si gobierna habrá de nuevo una Consejería de Agricultura y Ganadería, y no una consejería "del trenecito que se dedicaba a organizar manifestaciones sólo a Rajoy".

En esta línea, Monago ha subrayado que a Extremadura "la han arruinado los socialistas, que han endeudado a la región hasta los 4.665 millones de euros, y eso es un montante que no sólo van a pagar los extremeños del presente, sino que el periodo de amortización va a alcanzar a nuestros nietos".

"No se han equilibrado las cuentas, no se han hecho inversiones productivas, no ha habido una sola gran obra que se haya hecho en Extremadura", ha reiterado el presidente del PP, que ha apuntado que en Tierra de Barros había un proyecto de regadíos que "se ha paralizado y para el que sólo ha habido excusas".

Y es que para Monago, la legislatura del Partido Socialista ha sido un "cuento de Walt Disney" y ha reprochado a Vara que "prometiera ante notario para seguir incumpliendo con los extremeños".

"Ante notario no se prometió más adelante, se prometió en esta legislatura", ha aseverado, además de pedir a los almendralejenses que le ayuden a cambiar esta situación porque "si no, los chavales extremeños se van a tener que ir irremediablemente".