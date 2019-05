Los fruticultores extremeños esperan una solución "negociada" al conflicto del campo

La Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) ha reclamado una solución "negociada" al conflicto del campo en la región, así como que dé como resultado un nuevo convenio "completo" y no "partes sueltas incongruentes que difícilmente puedan casar con un mantenimiento del sector" en la región.



Así pues, a través de un comunicado, Afruex ha expresado su "extremada preocupación" ante los últimos acontecimientos en las reuniones de la negociación.



Asimismo, aclara que sus empresas asociadas "siempre han cumplido con la legalidad" y, por lo tanto, ya están aplicando el real decreto del salario mínimo interprofesional (SMI) en la región, y avanzan que cumplirán con los requisitos que se establezcan en el futuro convenio del campo que se está negociando, ya que el actual está cumplido e impugnado por los mismos sindicatos.



Además, apuntan que en los últimos años, y a pesar de la "crisis de precios", la fruticultura extremeña se ha posicionado como "un referente a nivel internacional" gracias al "esfuerzo de empresas y trabajadores", que estando "unidos en una paz social y laboral" ha favorecido que "la región prospere y los pueblos mantengan su crecimiento evitando su despoblación".



En cuanto a la aplicación del SMI desde principios de año, tal y como señala Afruex, ha supuesto "un esfuerzo muy importante" para las empresas, en tanto que el 60 por ciento de sus costes son laborales y por lo tanto se encuentran "al límite de su rentabilidad".



Ante esta situación, Afruex espera que pueda alcanzarse un acuerdo del convenio del campo en la región "lo antes posible", pero teniendo presente la "realidad del sector frutícola" en Extremadura, al tiempo que recuerda que el actual está ya cumplido.



Por tanto, aún se tienen que negociar tanto las tablas salariales como el resto de puntos del convenio caducado, y "no se puede hacer solo una negociación parcial exclusivamente salarial", ya que una modificación del condicionado del convenio "influiría en dichas tablas salariales".



40.000 TRABAJADORES Y 350 MILLONES DE FACTURACIÓN



Por lo tanto, se solicita desde la asociación que la mesa, establezca "un nuevo convenio completo y no partes sueltas incongruentes que difícilmente puedan casar con un mantenimiento del sector" en la región, en el que trabajan directamente más de 40.000 personas con una campaña en muchos casos que se acerca al año completo en los contratos.



Afruex no entiende que los sindicatos establezcan una interpretación de la aplicación del SMI en Extremadura "muy superior" a la de otras comunidades, lo que sitúa a la región entre las que tienen mayores costes salariales del país, lo que conlleva la "pérdida de competitividad y la futura desaparición del sector, reconvirtiéndose la superficie actualmente plantada por otros cultivos que no requieran prácticamente de mano de obra".



En este sentido, Afruex aboga por una solución al conflicto negociada que permita la continuidad de un sector que factura más de 350 millones de euros y que supone el 80 por ciento de la mano de obra agraria de la región.



Por ello, y para finalizar, desde este colectivo consideran que "no podemos permitirnos la desaparición del sector y el cambio de cultivos a otros que estén totalmente automatizados", como aseguran que ya ha pasado en provincias limítrofes donde la fruticultura es "algo residual" debido a "medidas desmesuradas que hacen inviable" su continuidad.