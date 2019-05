UPA-UCE reclama la declaración de sequía en Alburquerque, Olivenza, Mérida y Badajoz

UPA-UCE Extremadura ha reclamado a Agroseguro la declaración de sequía en comarcas que están atravesando una situación "muy grave", como son las de Alburquerque, Olivenza, Mérida y Badajoz.

En concreto, se trata de zonas donde los ganaderos "no han dejado de suplementar a los animales" en lo que va de año y, sin embargo, esto "no se ve reflejado" en los datos aportados por Agroseguro, ya que estima que en estas comarcas "no se ha producido sequía".

Así pues, la organización agraria considera "inaceptables" estos datos porque "discriminan" a los ganaderos de dichas comarcas, "condenándoles a sufrir sequía pero sin que el seguro la reconozca y, por tanto, sin percibir las indemnizaciones correspondientes", tal y como indica en una nota de prensa.

Por este motivo, UPA-UCE va a trasladar a las distintas administraciones su rechazo a esta situación para que "tomen cartas en el asunto" y atiendan su reclamación, poniendo en marcha peritaciones zonales para que contrasten los datos emitidos por el satélite en estas comarcas y reflejen "la realidad del campo".

"Nos animan a asegurar pero, si cuando tenemos un problema no se resuelve, los ganaderos extremeños van a perder la confianza en el funcionamiento del seguro y esto se verá reflejado en futuras contrataciones", concluye UPA-UCE.