La Unión reclama a Asaja y UPA romper la mesa del convenio del campo

La Unión Extremadura ha reclamado este miércoles a ASAJA y a UPA-UCe que rompan las negociaciones que se vienen manteniendo sobre el convenio de campo "hasta que no se derogen los reales decretos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el control horario".

Así lo ha reclamado el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, en la que ha criticado las últimas actuaciones del Gobierno de España con respecto al sector agrario, que según ha dicho, han "consistido en un aumento de los impuestos", en el caso del gasóleo, así como un "aumento del coste laboral", con la subida del SMI, y un "aumento de las complicaciones administrativas", con el control horario de los trabajadores, que "hace imposible su aplicación en el sector agrario".

Frente a ello, según ha señalado Cortés, cuando se le piden "medidas para evitar la especulación en el precio de los productos agrarios", la respuesta del Gobierno "siempre" es que hay que dejar libertad de mercados".

A su vez, Cortés ha reiterado que la "totalidad" de las medidas laborales que se han impuesto al sector agrario a través de estos reales decretos "han sido como consecuencia de la presión por una parte y la irresponsabilidad por otra de los sindicatos obreros, que parece no importarles la competitividad de las empresas".

Y es que, según ha alertado el dirigente agrario, "si los productos agrarios no son apenas rentables, con un aumento de los costes de producción, la única vía que queda es el abandono" de estos, según informa La Unión en una nota de prensa.

Además, según ha señalado Luis Cortés, "ni se pueden aumentar los salarios en el campo más de un 17 por ciento, ni es factible el control horario en este sector", tras lo que ha advertido que "si el gobierno y los sindicatos se empeñan en producir este descalabro en el sector agrario", a los empresarios de este sector "lo único que les queda es romper cualquier negociación, mientras la Espada de Damocles, siga sobre la cabeza de nuestros agricultores".

Por todo ello, La Unión Extremadura ha reclamado a Asaja y a UPA-UCE que "hasta que no se deroguen los reales decreto del SMI y el del control horario", se rompa la mesa de negociación del Convenio Colectivo del Campo en Extremadura.

"No se puede negociar con las continuas amenazas de denuncias a la Inspección de Trabajo, no se puede negociar bajo las amenazas de subidas salariales a través de Reales Decretos", ha asegurado Luis Cortés, quien ha añadido que "no se puede negociar en definitiva cuando una parte de la negociación tiene el BOE y la otra se está arruinando".

Finalmente, según ha señalado el dirigente de La Unión, la amenaza de huelga "no le preocupa en absoluto" ya que "con la participación esperada en las huelgas convocadas por los sindicatos va a quedar patente, que estas organizaciones no tienen presencia alguna en el campo extremeño", concluye.