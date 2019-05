CCOO reclama a los partidos de izquierdas un plan contra el fraude laboral

Ep.

El sindicato CCOO ha trasladado a PSOE y Unidas por Extremadura una serie de propuestas a tener en cuenta en sus correspondientes programas para las elecciones del próximo 26 de mayo, que pretenden hacer frente a los que considera los dos principales retos para la comunidad la próxima legislatura, que son el desempleo y la precariedad laboral.



Así, entre las medidas que la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, acompañada de integrantes de la Comisión Ejecutiva, ha trasladado personalmente a ambas candidaturas, se encuentra la puesta en marcha de un Plan de Lucha contra el fraude laboral.



Según Chacón, "no se puede consentir" que la contratación temporal supere en la región el 95 por ciento cada mes, por lo que hay que "aflorar el empleo estable escondido tras los falsos autónomos y hay que promover la conversión de los contratos temporales estructurales en fijos discontinuos".



Las propuestas presentadas engloban un conjunto de cuestiones relevantes para el sindicato en la política autonómica de los próximos años en ámbitos como el empleo, los servicios públicos, la fiscalidad, las infraestructuras, o la igualdad entre mujeres y hombres.



Muchas de ellas, para CCOO, tienen que ser abordadas además desde el Diálogo Social y la negociación con los agentes económicos y sociales, según indica en una nota de prensa.



Para el sindicato el paro y la precariedad del empleo siguen siendo los principales problemas de Extremadura. En ese sentido, más allá de insistir en la necesidad de derogar la reforma laboral en el ámbito estatal, CCOO ofrece varias propuestas concretas en el terreno regional.



Además del plan de lucha contra el fraude laboral, considera preciso "implementar procesos" que permitan incorporar a las personas jóvenes al mercado de trabajo para reemplazar a los mayores que se jubilen. También apuesta por mantener el Plan de empleo Social y hay que incluir y hacer cumplir las cláusulas sociales en las licitaciones públicas para "garantizar unas condiciones de trabajo dignas y la cobertura de los convenios colectivos".



El crecimiento del sector hostelero y turístico, señala el sindicato, no se ha visto "reflejado" en la creación de un empleo de calidad, por lo que insta a tomar medidas que "restrinjan la economía sumergida y la precariedad laboral extendidas" en estos sectores.



En el campo de la formación, CCOO propone la creación y puesta en marcha de una red de Centros Integrados de FP, focalizados en aquellos sectores productivos referentes en la región, y la coordinación entre los dos subsistemas de FP para el empleo y de FP del sistema educativo.

IGUALDAD Y EDUCACIÓN



La igualdad entre mujeres y hombres se mantienen como "un gran reto" para CCOO y para la sociedad, por lo que "no puede cuestionarse la necesidad de seguir avanzando en esta aspiración". Desde el sindicato se reclama la extensión de la obligatoriedad de disponer de planes de igualdad a las empresas extremeñas con una plantilla de más de 50 personas y la definitiva negociación de un pacto regional de igualdad, que "aúne los esfuerzos de todos y todas en torno a este objetivo".



CCOO de Extremadura exige una enseñanza pública "inclusiva, laica y democrática", y demanda además una educación gratuita y universal de 0 a 3 años, además de incrementar el número y la cuantía de las becas en las enseñanzas no universitarias y trabajar por un sistema educativo "mucho más flexible" que el actual, incrementando los programas de segunda oportunidad.



También aboga por incentivar desde edades tempranas las vocaciones científicas y técnicas entre las niñas y mujeres jóvenes, reforzar la Educación para Personas Adultas, desarrollar un Plan Integral de la enseñanza de Idiomas e impulsar medidas de apoyo educativo.



SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL



En sanidad, CCOO apuesta por reforzar su carácter público y universal y desarrollar la atención primaria como un pilar básico y esencial del sistema. Además, demanda la dotación de unidades de geriatría propias "al menos en los grandes hospitales" y la derogación de la ley 15/97, para "hacer posible la provisión y gestión totalmente pública y directa de todos los recursos".



En cuanto al ámbito de la atención a las personas dependientes, desde el sindicato se requiere un pacto por la dependencia de carácter regional y la atención directa en centros públicos exclusivamente con personal propio.



La industria es un sector "fundamental" para Extremadura porque "genera empleo de calidad y sinergias de crecimiento para toda la economía". Por ello, reclama una Ley de industria en Extremadura para impulsar este sector, fomentar la gestión de formas de energía renovable y alternativas de eficiencia energética y "trabajar desde ya en alternativas que permitan generar empleo" en la zona de Campo Arañuelo, afectada por el "futuro desmantelamiento" de la Central nuclear de Almaraz.



En cuanto al sector agroalimentario, CCOO considera que hay que incentivar el uso de las tecnologías, la I+D+i y conseguir canales de comercialización "menos dependientes de intermediarios". Para el mantenimiento del empleo en el medio rural pide "facilitar créditos para la compra de tierras", especialmente para trabajadores migrantes y mujeres.



El empleo en este sector "tiene que avanzar en las contrataciones fijas-discontinuas", puesto que "gran parte" de los puestos de trabajo, si bien son estacionales, también son de "carácter estructural y continuo".



DÉFICIT EN INFRAESTRUCTURAS



El "déficit" en infraestructuras ha de ser "resuelto" para que no se convierta en "una barrera para el crecimiento económico y la cohesión social". En esta línea, considera "evidente" que hay que mantener la unidad política y social en la exigencia por un "tren digno" y en reclamar "más inversiones" en la comunidad.



Para CCOO, unos servicios públicos y una protección social de "calidad" solo se pueden sostener con una "fiscalidad sólida", por lo que "apostará siempre por un sistema fiscal progresivo y por evitar rebajas fiscales que aminoren los ingresos públicos".



CCOO, también como requisito de garantía de unos servicios públicos de calidad, reclama la "recuperación de las condiciones de trabajo previas a la crisis". Así, señala que no pueden existir "servicios públicos de calidad sin calidad en el empleo", a lo que añade que hay que dotar al medio rural de servicios públicos de calidad que permitan fijar población en el medio rural.



LUCHA CONTRA LA SINIESTRALIDAD



Por otro lado, sostiene que la siniestralidad laboral se ha convertido en "una lacra potenciada por la reforma laboral". Desde el sindicato, más allá de reclamar un "mayor control" por parte de la Inspección de Trabajo y más campañas de sensibilización social, se pide la creación de un Instituto Regional de Seguridad y Salud que "potencie los esfuerzos por terminar con este grave problema".



De cara a apoyar a los jóvenes, CCOO cree conveniente consensuar un Plan para la emancipación juvenil que permita una "vida independiente" y con una estabilidad que permita "iniciar proyectos vitales". Además, se exige un plan especial de seguimiento y control ante las prácticas no laborales para evitar el fraude y la precarización.