CCOO Extremadura pide la derogación de la reforma laboral ante últimos datos de paro

CCOO ha valorado este lunes los "buenos" datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de abril en Extremadura, aunque insiste en que la "asignatura pendiente" es la "calidad" de empleo que se crea, "temporal, de muy fácil destrucción y concentrado en sectores estacionales".



Así pues, ante esta situación, la organización sindical reclama la derogación de la reforma laboral junto con políticas de empleo "progresistas" para "terminar" con la "lacra" de la "elevada precariedad", con "más inversiones públicas" y el "cambio" hacia una estructura productiva con componentes "menos coyunturales" que "simplemente" las campañas agrícolas o las fechas turísticas.



En este sentido, tal y como lo detalla en una nota de prensa, entiende que la "positiva" evolución del paro en los últimos meses "echa por tierra" las "funestas predicciones de la derecha y del empresariado sobre las consecuencias de subir el salario mínimo"; y argumenta que el incremento de este salario "no sólo no ha sido perjudicial, sino que ha contribuido a elevar los niveles de consumo y por ello de empleo y ha sido un elemento de justicia social".



De esta forma, CCOO recuerda que el paro descendió en abril en Extremadura en 3.878 personas, un -3,81 por ciento en términos relativos, frente al -2,81 por ciento de la media nacional. Se trata de una bajada "inferior" a la registrada en abril de 2018 y, a su juicio, "algo decepcionante teniendo en cuenta que la Semana Santa se ha celebrado en este mes".



En todo caso, incide en que, aunque el descenso del desempleo podría haber sido "algo mayor", teniendo en cuenta el "efecto dinamizador" del periodo turístico de la Semana Santa, la bajada del paro en casi 4.000 personas ha colocado el número de personas en desempleo por debajo de la barrera de las 100.000.



Este "logro" ya se produjo entre los meses de junio y agosto del año pasado, pero en la "recta final" del año se volvieron a superar los niveles por encima de las 100.000 personas en paro en la región, subraya la organización sindical, que recuerda que el mes de abril "suele" ser un mes "positivo" en las cifras del paro, ya que coincide con el inicio de campañas agrícolas y otras actividades estacionales. Sin embargo, debido a esta estacionalidad, el empleo que se genera es de "muy baja calidad e instaurado en la temporalidad", lamenta.



Por sexo, la reducción del desempleo en este mes se ha producido con mayor intensidad en hombres, un descenso de 2.076 (-5,38 por ciento), frente a 1.802 mujeres menos (-2,87 por ciento).



Con esta evolución mensual el número de mujeres en desempleo se sitúa 60.985, lo que representa el 62,3 por ciento del paro registrado en la región.



A nivel nacional el número de personas en desempleo se situó en 3.163.566 representando una bajada de 91.518 personas en el mes de abril. En términos relativos, este descenso fue de un punto porcentual "menos" que en Extremadura, con un 2,81 por ciento mensual.



DATOS POR SECTORES



Asimismo, si se comparan los datos por sectores, se observa que el paro en Extremadura ha bajó en el último mes especialmente en agricultura, en un -12,92 por ciento, seguido de la industria (-3,79) y de los servicios (-3,54 por ciento).



Por otro lado, el paro registrado en construcción subió en un 1,5 por ciento que puede estar relacionado con la práctica de finalizar los contratos en periodos de vacaciones, si bien con menor intensidad que en navidades y verano. Por último, el colectivo sin empleo anterior también registró un aumento del desempleo del 1,3 por ciento mensual.



Las cifras interanuales muestran una reducción del paro de 8.206 personas y del 7,73 por ciento en términos relativos. Se trata de un buen dato, ya que es mayor que el de la media española que fue del -5,17 por ciento. Es decir, se mantiene la tendencia a medio plazo de bajada sostenida del paro en la región que se inició en 2014.



Sin embargo, desde la perspectiva de género respecto al mismo mes del año anterior, hay que destacar que la tendencia en la reducción del paro mantiene un "importante diferencial" entre hombres y mujeres, indica CCOO de Extremadura, que añade que la tasa de variación fue del 12,2 por ciento en los hombres y en las mujeres no llegó al 5 por ciento interanual.



CONTRATACIÓN TEMPORAL



Respecto a la contratación, en Extremadura se han registrado un total de 53.872 contratos en el mes de abril, lo que representa un aumento de 8.203 en valor absoluto y del 17,96 por ciento en valores relativos. Esta cifra "supera ampliamente" el incremento de la media española que fue del 3,24 por ciento respecto al mes anterior, destaca.



Como "cabía esperar", esta "evolución al alza" de la contratación en la región en el mes de abril se debe al "empuje" de la contratación temporal, lo que pone de manifiesto el carácter "tan estacional" de los contratos realizados, con lo que "se incrementa el grado de precariedad que sufren los trabajadores y trabajadoras", indica el sindicato.



Del total de contratos registrados en abril, 51.907 fueron temporales y se incrementaron en un solo mes en un 19 por ciento (8.321 contratos más), concentrándose el 76,5 por ciento de ese aumento en el sector agrícola.



Sin embargo, la contratación indefinida bajó en el mes de abril en un 5,6 por ciento y en el año un 19 por ciento en la región, cifra "realmente preocupante" para CCOO, pues supera en más de diez puntos la bajada registrada en la media español y marca una "tendencia desalentadora" en lo relativo a la "precarización" del empleo que se está creando.



AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL



Por otra parte, en Extremadura durante el mes de abril el número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en alta laboral fue de 395.122, lo que representa un total de 4.457 más que en el mes anterior, un aumento del 1,14 por ciento. Se trata de una tasa "muy similar" a la registrada en la media nacional del 0,98 por ciento.



En el último año en la región las afiliaciones a la Seguridad Social mostraron un aumento de once mil personas, el 2,88 por ciento de subida frente al 2,95 de la media española.



Por regímenes, el que registró mayor aumento fue el sistema especial agrario (dentro del régimen general) con un +2,89 por ciento, dando signos del empuje de las actividades agrícolas en la generación de empleo.



Asimismo, respecto a las cifras de prestaciones por desempleo, en este caso referidas al mes de marzo, se ha producido una "importante reducción" de beneficiarios respecto al mes anterior, con una pérdida de 3.017 personas, en su mayor parte receptoras de prestaciones contributivas (-2.656).

Finalmente, el número total de personas que eran beneficiaras de una prestación en marzo fue de 81.007, de las cuales 42.456 recibían un subsidio, concluye CCOO.