Déficit de Extremadura se sitúa en 0,35% y 70 millones en dos primeros meses de 2019

Asimismo, en los dos primeros meses del pasado año 2018 el déficit se situaba en la comunidad extremeña en el 0,13 por ciento del PIB y los 25 millones de euros, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este martes por el Ministerio de Hacienda.



El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales y la ayuda financiera, ha aumentado un 14,8 por ciento en los dos primeros meses del año, hasta los 11.908 millones de euros, lo que equivale al 0,95 por ciento del PIB, por encima del 0,86 por ciento del mismo periodo del año anterior.



Mientras, el déficit del Estado en el primer trimestre también se ha elevado notablemente al crecer un 57,5 por ciento en términos absolutos, hasta los 6.754 millones de euros, equivalentes al 0,54 por ciento del PIB, por encima del 0,35 por ciento del PIB registrado en el mismo periodo del año pasado pero inferior al 0,96 por ciento registrado el mes anterior.



El aumento del déficit del Estado en el primer trimestre se debe fundamentalmente al crecimiento de los ingresos no financieros del 1,1 por ciento, hasta los 46.049 millones, frente al incremento de los gastos un 6 por ciento, hasta los 52.803 millones.



Hacienda señala que hay que tener en cuenta que en estos primeros meses del ejercicio se recogen una serie de gastos que no tienen su equivalencia en el primer trimestre de 2018, como la subida de la remuneración de asalariados y de las pensiones, cuya revalorización computó más tarde el año pasado.



De su lado, la cifra de déficit público de 11.908 millones (+14,8 por ciento), excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras y equivale al 0,95 por ciento del PIB, por encima del 0,86 por ciento del año pasado.



Si se incluye en ambos periodos el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se mantiene en el 0,95 por ciento del PIB en febrero de 2019.



En el desglose de los datos del déficit público, la Administración Central ha alcanzado un déficit de 12.506 millones en los dos primeros meses del año, el 1 por ciento del PIB, lo que supone un incremento de 0,08 puntos porcentuales.



LAS CC.AA. REDUCEN SU DÉFICIT UN 72,4 POR CIENTO



A su vez, las comunidades autónomas han reducido su déficit en los dos primeros meses del año un 72,4%, hasta los 17 millones de euros, equivalentes al 0,01% del PIB, por debajo del 0,05% de 2018. Esta evolución responde fundamentalmente al incremento de los ingresos impositivos en un 8,1%, frente al alza del gasto no financiero, que aumenta un 5 por ciento.



En detalle, las seis regiones que han presentado superávit han sido Aragón (+0,39%), Asturias (+0,29%), Navarra (+0,9%), La Rioja (+0,07%), Comunidad Valenciana (+0,15%) y País Vasco (+0,31%). Por el contrario, han registrado déficit las demás regiones, en concreto, Andalucía (-0,02%), Baleares (-0,24%), Canarias (-0,27%), Cantabria (-0,06%), Castilla-La Mancha (-0,12%), Castilla y León (-0,12%), Cataluña (-0,12%), Extremadura (-0,35%, Comunidad de Madrid (-0,12%) y Murcia (-0,26 por ciento).



De su lado, los fondos de la Seguridad Social han presentado un superávit de 773 millones de euros hasta febrero, frente al saldo positivo de 1.385 millones del ejercicio anterior. Dentro del subsector, el sistema de Seguridad Social ha registrado un superávit de 241 millones (0,02% del PIB), lo que supone una reducción interanual del 0,07 por ciento.



LOS INGRESOS BAJAN UN 0,8 POR CIENTO



En cuanto al déficit del Estado, en este caso hasta el mes de marzo, se ha situado en 6.754 millones de euros, un 57,5% más, equivalente al 0,54% del PIB, 0,19 puntos porcentuales más a nivel interanual. Los ingresos en términos de caja han bajado un 0,8%, en tanto que los gastos disminuyeron un 0,5 por ciento.



En el primer trimestre la recaudación total en términos de caja ha bajado un 0,8%, hasta los 49.048 millones de euros, de los que 22.448 millones corresponden a las administraciones territoriales por su participación en los impuestos estatales (entregas a cuenta), y 26.600 millones son ingresos para el Estado, que caen un 6,5 por ciento.



Dentro de los ingresos, los referidos a impuestos directos y cotizaciones sociales han alcanzado una cifra de 17.645 millones, un 3,8% más que la obtenida en el mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente al aumento del 3,1% del IRPF, hasta 21.944 millones.



El Impuesto sobre Sociedades ha pasado de un importe negativo de 4.332 millones a otro también negativo de 5.119 millones, 778 millones más, debido al aumento de las devoluciones realizadas en un 10,6%. El IRPF registra un aumento de un 3,1%, con unos ingresos de 21.944 millones, debido, principalmente, a la evolución de las retenciones del trabajo que han crecido un 6,1% hasta alcanzar los 20.315 millones, a pesar del impacto de la reducción por rendimientos del trabajo desde el mes de julio del año anterior



Por su parte, los ingresos totales por impuestos indirectos han ascendido entre enero y marzo a 25.543 millones, un 1,5% más que en el mismo periodo del año pasado.



La recaudación neta del IVA en términos homogéneos, es decir corregida del impacto del SII y del distinto ritmo de realización de las devoluciones en ambos años, se ha incrementado un 3,1%, hasta los 20.607 millones.



A su vez, la recaudación por impuestos especiales se ha elevado un 6,4 por ciento, hasta 4.946 millones, por el alza en labores del Tabaco (+7,4%), hidrocarburos (+7,8%) y electricidad (+5%), frente al retroceso de alcohol y bebidas derivadas (-5%) y carbón (-10 por ciento).



LOS GASTOS BAJAN UN 0,5 POR CIENTO



Por el lado de los gastos, los pagos no financieros efectuados por el Estado a cierre de marzo se han situado en 35.776 millones, un 0,5% menos que en el mismo período de 2018.



Los gastos de personal han aumentado un 5,5%, hasta 3.728 millones; los gastos corrientes en bienes y servicios han subido a 736 millones (+43,8 por ciento), y las transferencias corrientes se han elevado un 3 por ciento, hasta 22.718 millones.



En cambio, las transferencias de capital se han reducido un 9,1 por ciento, hasta 1.498 millones, y las inversiones reales han disminuido un 7,7 por ciento, hasta 786 millones. Dentro de estas, ha crecido un 6,8 por ciento la inversión del Ministerio de Defensa, hasta 345 millones, y retrocedió un 16,6 por ciento la inversión civil, con una merma del 14,1 por ciento en el gasto del Ministerio de Fomento.