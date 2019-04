UGT cree "bueno" el dato de la EPA para Extremadura, pero no están "satisfechos"

Ep.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha señalado que el descenso del número de personas desempleadas que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) es un dato "bueno" pero que no les deja "satisfechos" porque la tasa de desempleo es aún "muy alta".



Cabe recordar que el paro ha bajado en 2.200 personas en el primer trimestre de este año en Extremadura, lo que supone un 1,95 por ciento menos que en los tres meses anteriores, hasta situarse el total de desempleados en la región en 112.200 personas, lo cual supone una tasa del y la tasa de desempleo es del 22,52 por ciento, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En términos interanuales, el paro en la comunidad extremeña ha bajado en 16.200 personas, lo que supone un 12,63 por ciento menos respecto al mismo trimestre del año trimestre anterior.



En una rueda de prensa en Mérida para presentar la manifestación con motivo del 1º de Mayo, Sánchez ha subrayado que los datos son "buenos en términos generales", lo cual no significa que en el sindicato estén "satisfechos".



Así, ha señalado que a pesar de este descenso del número de desempleados, en Extremadura se mantiene una tasa de desempleo "muy alta", por lo que hay que "seguir trabajando" para atraer industria capaz de generar empleo, así como considera que la inversión privada es "muy importante" en tanto que el sector público no tiene capacidad, ha dicho, para absorber toda la demanda.