DOE publica propuesta resolución ayuda a mejora y modernización de explotaciones agrarias

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la propuesta de resolución de ayuda a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias, mediante planes de mejora, en la región para el ejercicio 2017.



En concreto, el artículo 13 de Decreto 138/2017 estipula que el procedimiento de concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios de preferencia contemplados en el artículo 7.



No obstante, no será preciso establecer un orden de prelación en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez terminado el plazo de presentación.



En esta primera remesa de propuestas de resolución provisional estimatorias están incluidos 53 perceptores y el importe de ayuda total propuesto a conceder es de 3.012.539 euros, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



El órgano instructor, a la vista de la preevaluación del expediente y del informe vinculante correspondiente de la Comisión de Valoración, formula la propuesta de resolución provisional que se notifica a los interesados para que en un plazo de 10 días manifiesten su conformidad o disconformidad realizando las alegaciones que estimen pertinentes. En caso de no manifestarse, se entenderá su conformidad.



A su vez, se comunica que los interesados podrán conocer dicha propuesta de resolución provisional a través de la notificación individual tramitada mediante la plataforma LABOREO http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.