La AIReF ve "improbable" que Extremadura cumpla el objetivo de déficit en 2019 del 0,1%

Ep.



La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera "improbable" que Extremadura cumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2019, fijado en el 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional.



Así se desprende del informe sobre presupuestos iniciales de las administraciones territoriales, elaborado y publicado este jueves por la AIReF, en el que destaca que las comunidades autónomas, en términos agregados, continúan convergiendo al equilibrio presupuestario con una "ligera mejora" respecto al informe de enero.



De hecho, la AIReF ve "factible" que las comunidades autónomas cumplan el objetivo de déficit del 0,1% del PIB en 2019, aunque ve un riesgo "muy elevado" de incumplimiento en las regiones de Murcia y Comunidad Valenciana, con desviaciones de alrededor de un punto del PIB. En su caso, Extremadura se encuentra en el grupo de las regiones cuyo cumplimiento del objetivo de estabilidad es "improbable", junto a Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha.



Y ello a pesar de que AIReF mejora sus previsiones con respecto a Extremadura después de que el cierre de 2018 recientemente publicado del 0,0% del PIB ha sido "mucho más favorable" al esperado en el informe anterior. No obstante, atribuye esta mejora "en gran parte" al efecto de la liquidación de fondos de la Unión Europea (UE) del Programa Operativo anterior, 2007-2013, que no se replicarán en 2019.



Eliminados los ingresos puntuales, el cierre de 2018 exige realizar un "ajuste aproximado" de cuatro décimas para alcanzar en 2019 el objetivo fijado en el -0,1% del PIB, que se estima "improbable".



La evolución esperada por la AIReF de los ingresos y gastos, una vezcorregidos con la información actual, llevaría en 2019 a un déficit superior al objetivo de 2019. El presupuesto aprobado de la comunidad para 2019, que prevé alcanzar el saldo del -0,1% del PIB, no presenta "cambios significativos" respecto del proyecto analizado en diciembre.



"EVOLUCIÓN NEGATIVA" DE INGRESOS



Así, en caso de que se cumplan los supuestos de financiación considerados en el informe anterior, los recursos del sistema, que la AIReF ha revisado a la baja respecto al informe anterior, creceríancerca del 4%. Sin embargo, en el resto de los ingresos la AIReF espera una "evolución negativa en su conjunto", al no replicarse "un importante volumen de fondos de la UE" percibidos en 2018 por la liquidación del Programa Operativo anterior, 2007-2013.



Así, aunque la AIReF ha corregido al alza sus estimaciones de ingresos respecto de las consideradas en el informe anterior al incorporar una mejor evolución de los fondos de la UE asociados al actual Programa Operativo, se espera un crecimiento "casi nulo" del conjunto de los recursos, que perderían casi siete décimas de peso en el PIB respecto al nivel alcanzado en 2018.



Esta previsión sigue situándose por debajo de las estimaciones de la comunidad, las cuales son "muy superiores" en cuanto a los fondos esperados de la UE y del Estado. Al mismo tiempo, con "cierta corrección a la baja", la AIReF ha mantenido, en su conjunto, las estimaciones de gasto, que con un crecimiento inferior al 3% sobre el nivel de 2018 perderían tres décimas de peso en el PIB regional.



Las previsiones del presupuesto autonómico siguen estando por encima de las de la AIReF por la discrepancia en los gastos de capital previstos, señala el informe.



RIESGO MODERADO PARA LA REGLA DE GASTO



Respecto a la regla de gasto, se sigue apreciando un "riesgo moderado", aunque "más acusado", de incumplimiento para 2019. Si bien la AIReF subraya que hasta la fecha no se dispone de los datos de cálculo de la regla de gasto para 2018, el crecimiento registrado por los fondos de la UE "generaría un efecto favorable" sobre la regla de gasto de 2018, en la medida en que dichos fondos se toman como referencia para excluir los gastos cofinanciados.



En 2019, con una variación negativa esperada en dichos fondos, el efecto sería el contrario, lo que "acentúa el riesgo de incumplimiento" de la regla de gasto apreciado en el informe anterior.



Bajo las previsiones de gasto actuales, de no llevarse a cabo alguna medida para la "neutralización" del impacto del SII del IVA, el cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2019 pasaría a considerarse "muy improbable".



Los recursos adicionales que supondría una modificación de los plazos del SII del IVA podrían alcanzar cuatro décimas del PIB regional en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin dichos recursos adicionales, manteniendo invariable la evolución esperada en los gastos, se aprecia "muy improbable" el cumplimiento por la comunidad del objetivo de estabilidad de 2019, incide la AIRef en su informe.



Por todo ello, la autoridad continúa "apelando a la prudencia" en la ejecución presupuestaria mientras no desaparezca la "incertidumbre actual sobre los ingresos" que finalmente percibirán las comunidades autónomas en 2019. Una incertidumbre que se verá "acentuada por los próximos procesos electorales.



RECOMENDACIONES



Por todo lo anterior, la AIReF reitera las recomendaciones ya expresadas en el informe sobre líneas fundamentales de los presupuestos para 2019 de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicado el pasado mes de diciembre, donde "a la vista de la desviación detectada" respecto al cumplimiento del objetivo, recomendó a la comunidad que en la aprobación del presupuesto para 2019 evitara "medidas que perjudicaran el cumplimiento de las reglas fiscales". Asimismo, que llevara a cabo, dentro de sus posibilidades, actuaciones que favorecieran dicho cumplimiento.



Sin embargo, la comunidad respondió que los presupuestos de la comunidad habían sido finalmente aprobados "sin alteraciones significativas" respecto al documento informado por la AIReF, de tal forma que "sigue apreciando improbable el cumplimiento del objetivo por parte de la comunidad", si bien se observa una "evolución contenida" del gasto tanto en 2018 como en las previsiones de 2019.



Ante esta situación, la AIReF reitera la recomendación que ya hizo tras el informe del pasado mes de diciembre de evitar medidas que perjudiquen el cumplimiento de las reglas fiscales, y que lleve a cabo actuaciones que favorezcan dicho cumplimiento.



A lo que añade como nueva recomendación, y dado que la variación de un ejercicio a otro en el volumen de los fondos procedentes de la UErecibidos por la comunidad tiene "una gran incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto", la AIReF considera "importante" realizar un "adecuado seguimiento" de estos fondos.



En este sentido, la AIReF recomienda a la comunidad que efectúe un seguimiento mensual sobre los fondos de la UE, que se comunique a la AIReF y en el que se identifiquen y se actualicen los gastos ya certificados y pendientes de certificar en el año, identificando el ejercicio al que corresponden esos gastos realizados (años anteriores o año actual); así como los ingresos realizados y previstos en el año en función de los datos anteriores.