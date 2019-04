96 caldos concurren a XX Premios Espiga de Vino DO Ribera del Guadiana de Caja Rural

Un total de 96 vinos de 21 bodegas diferentes concurren a la XX Edición de los Premios Espiga de Vino Denominación de Origen Ribera del Guadiana, que organiza Caja Rural de Extremadura.



Así pues, la entidad financiera ha calificado esta cifra como "un éxito de participación", puesto que se engloban más del 95 por ciento de las bodegas acogidas a la DO.



En concreto, de cara a este año 2019, y ante la "gran" cantidad de muestras presentadas, se decidió desde la dirección técnica del concurso establecer una precata inicial para hacer una primera selección, que ha corrido a cargo de miembros del Comité de Cata del Consejo Regulador DO Ribera del Guadiana, bajo el sistema de "cata a ciegas".



De este modo, de entre los 96 vinos presentados se han elegido los mejores caldos que pasarán a una "cata final" que se llevó a cabo el pasado viernes en el Hotel Acosta Centro de Almendralejo, y que realizarán destacados miembros de diferentes asociaciones y organizaciones de concursos nacionales e internacionales de vino.



En los Premios Espiga Vino pueden participar los vinos embotellados, comercializados y acogidos a la DO Ribera del Guadiana. Se contemplan un total de seis categorías diferentes (blanco, rosado, tinto cosecha, tinto roble, tinto crianza y tinto reserva) a las que se concederán tres galardones, como son el premio Espiga Oro, Plata y Bronce.



Además, habrá un reconocimiento especial para el caldo que obtenga la mejor puntuación de todas las categorías y que se alzará con el reconocimiento de "Gran Espiga".



La presidencia del concurso en esta edición la ostenta el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo Arroyo, mientras que la Dirección Técnica corresponde a Emiliano Zamora de Alba, jefe de Sección de la Estación Enológica de Almendralejo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta.



En este sentido, según informa Caja Rural de Extremadura en una nota de prensa, los premios Espiga Vino, después de dos décadas de recorrido, se han convertido en una referencia tanto para los productores como para los consumidores, como se ha podido observar con la "alta" participación de la edición de 2019.



TAPÓN DE CORCHO



Además de los premios Espiga Vino, en paralelo se celebra la VII edición del Premio Espiga Tapón de Corcho y que está orientada a reconocer los mejores sellados de las botellas de vino D.O. Ribera del Guadiana que utilicen este material para su tapado. Ambos premios se darán a conocer al público en una gala que se celebrará en Badajoz.



Los XX Premios Espiga Vinos DO Ribera del Guadiana y el VII Premio Espiga Tapón de Corcho están organizado por Caja Rural de Extremadura, dentro de su política de apoyo a los productos de la región, en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).



Finalmente, durante el mes de junio, en fecha aún por determinar, se darán a conocer los nombres de los ganadores.