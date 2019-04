CCOO pide que se aplique en todos los convenios de Extremadura el acuerdo del SMI

Ep

La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha pedido que se aplique en todos los convenios colectivos que se están negociando en la región el acuerdo del salario mínimo interprofesional (SMI) de 900 euros, incluido en el del campo, y en otros sectores en los que este año hay que revisar los convenios (metal, transporte en ambulancias o vino, entre otros), además de los de empresa, los cuales afectarán al 70% de los 390.000 trabajadores extremeños.



Esta es una de las cuestiones que se ha puesto encima de la mesa en la reunión del Consejo Regional de CCOO, el máximo órgano entre congresos, que se ha reunido este martes en Cáceres con la presencia de la secretaria confederal de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente.



Minutos antes de la reunión, Chacón ha señalado que, de cara a la negociación colectiva, se va a instar a la patronal a que "sea más justa" y que se atiendan las pretensiones de las negociaciones colectivas como el salario mínimo interprofesional, "que es lo más fundamental de cumplir", ha dicho, pero también otras mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.



Este año 2019 hay que abordar en la región cinco convenios regionales, quince sectoriales en las dos provincias y 101 convenios de empresas que "suelen ser más precarios", ha dicho Chacón, por lo que CCOO defiende los convenios sectoriales y también de ámbito regional, porque "cuanto más amplio es el espectro de actuación mejores condiciones se pueden alcanzar para la clase trabajadora", ha destacado.



Así, ha puesto como ejemplo el convenio del campo en el que la patronal "se niega a pagar el salario mínimo pero sí a cambiar las jornadas laborales", con lo que el sindicato cree que "no reconocen el salario mínimo" porque si se amplía la jornada también habría que incrementar el salario.



Igualmente, en los convenios provinciales del sector de limpieza también se prevén "esas dificultades" en la aplicación del SMI de 900 euros. "Extremadura seguirá siendo la comunidad con el salario más bajo si entre todos no ponemos los medios para que se vaya solucionando", ha incidido la líder sindical, que añade que "eso significa que el empresariado, que hasta ahora ha obtenido beneficios importantes, ahora tiene que repartir".



En declaraciones a los medios antes de la reunión, Chacón ha vuelto a pedir la anulación de la reforma laboral y ha planteado al próximo gobierno que lleve a cabo la derogación de esta normativa de 2012. Por eso, vaticina que el próximo 1 de mayo, que se sitúa entre las dos citas electorales, "va a ser fundamental en esa reivindicación" porque se volverá a pedir la anulación de la reforma laboral que "da prevalencia al convenio de empresa con salario míseros que se negocian en condiciones precarias", ha insistido.



En relación al 1 de mayo, en cuya edición del año pasado CCOO centró su mensaje en la reivindicación del tren digno, Chacón ha señalado que "el tren no se va a olvidar porque es una pelea que hay que seguir exigiendo esas infraestructuras", pero el Día del Trabajo se centrará este año en el empleo y en mejorar las condiciones laborales, y la derogación de la reforma que "ha precarizado a los trabajadores". "Todo esto tiene que cambiar y cambiarán cuando se derogue la reforma pero seguiremos peleando por el tren", ha dicho.



NO A LA ABSTENCIÓN



En cuanto a las elecciones del próximo 28 de abril, la líder sindical ha pedido a los extremeños que voten a los partidos que pongan en el centro de su agenda las políticas sociales y a los que defiendan a la clase trabajadora. "No a la abstención porque significa delegar tu capacidad de decidir en otras personas que van a salir a votar", ha dicho la responsable sindical que ha puesto como ejemplo lo ocurrido en Andalucía donde se "están recortando servicios públicos", ha dicho.



En la misma línea se ha pronunciado la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, que ha insistido en que la negociación colectiva de este año se afrontará para que la agenda social sea el eje central del nuevo gobierno. "Venimos de una situación con recortes en los derechos de los trabajadores y la reforma laboral ha llevado a la devaluación salarial en el conjunto del Estado y Extremadura es una de las regiones más afectadas teniendo en cuenta el tejido industrial", ha resaltado.



Por eso CCOO, cuando se abordó el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), introdujo el incremento entre el 2 y el 3% de los salarios y un salario mínimo de convenio de 14.000 euros al año. Esta propuesta, según Vicente, ha sido "un revulsivo importante" porque se han subido los salarios pero en Extremadura "está costando más la recuperación".



"Pedimos que se aplique el SMI tal y como se recoge en la ley", ha insistido la responsable confederal de CCOO que añade que esos 900 euros están enfocados a que la gente "pueda tener una vida digna" y a contribuir a la creación de puestos de trabajo porque va a fomentar la economía ya que esta cantidad no da para ahorrar y todo el incremento irá al consumo de bienes básicos.



Además del SMI, el sindicato pide que se apliquen e los convenios colectivos otras mejoras salariales que recuperen el poder adquisitivo y la devaluación salarial "en unos momentos en el que los beneficios empresariales están siendo muy superiores a los que había antes de la crisis de 2008 y por eso esa riqueza que se está generando debe repercutir en los trabajadores y trabajadoras", ha concluido.