Empresas familiares presentan sus propuestas al candidato de C's la Junta

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) se ha reunido este jueves, 4 de abril, con el candidato de Ciudadanos (C's) a presidir la Junta de Extremadura, Cayetano Polo, a quien ha presentado un conjunto de medidas centradas en el ámbito de la profesionalización y de la formación, así como de la administración pública, la fiscalidad y las infraestructuras.

Por su parte, éste se ha abogado por reducir la presión fiscal a las empresas y eliminar la burocracia reduciendo al mínimo los trámites para crear empresas con la aplicación de "papeles cero" para que un empresario pueda serlo en 24 horas.

"Los empresarios no necesitan que se inunde de subvenciones el mercado sino que no se le pongan problemas para desarrollar su actividad", ha asegurado Polo.

Dicha reunión que se enmarca dentro de los desayunos con los candidatos a la presidencia del gobierno regional que la AEEF, con la colaboración de Ibercaja Banco y la Fundación Caja Badajoz, ha puesto en marcha este jueves con motivo de las próximas elecciones.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en el Edificio Siglo XXI en Badajoz, el presidente de la AEEF, José Piñeiro, ha destacado la importancia de la empresa familiar en la región "como motor y base del desarrollo presente y futuro" y ha insistido en la necesidad de "mantener las actuales ayudas al relevo generacional para la planificación de procesos de sucesión mediante la elaboración de protocolos familiares".

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar ha insistido en que "es muy importante que Extremadura cuente con un clima favorable para hacer negocios" y, para ello, ha explicado su presidente, se debe contar "con un marco legislativo estable y un marco fiscal adecuado que permita el desarrollo de las empresas".

A este respecto, la AEEF ha pedido la equiparación del Impuesto de donaciones al de sucesiones en Extremadura para favorecer el relevo generacional en vida del empresario, según informa la asociación en una nota de prensa.

FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

El presidente de la Empresa Familiar Extremeña ha explicado también durante el encuentro que, dentro del ámbito de la formación y la profesionalización, la asociación solicita dos aspectos "fundamentalmente".

Por un lado, fomentar la formación directiva como herramienta para la profesionalización de las empresas extremeñas, y por otro, una apuesta "decidida" por la formación dual.

En este sentido, Piñeiro ha apuntado que "las empresas necesitan mano de obra cualificada y que se adapte a las necesidades y a los perfiles que requieren".

En cuanto a las infraestructuras, el presidente de la AEEF ha sido "contundente" al asegurar que "es imprescindible una mejora de las comunicaciones en Extremadura, de forma que se facilite la actividad económica y no sea un lastre para el desarrollo, como actualmente está sucediendo".

A este respecto, la AEEF ha reiterado su apoyo a la reivindicación social 'Por un Tren Digno' y ha expresado la necesidad de dotar de mayor operatividad al Aeropuerto de Badajoz.

Dentro del ámbito de la administración ágil, el presidente de la AEEF ha manifestado asimismo que hay que potenciar la administración electrónica con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia, simplificando procedimientos, "con el consiguiente ahorro de coste y tiempo para las empresas" y ha tildado de "fundamental" que el silencio administrativo se aplique al mayor número de procesos y trámites.

Finalmente, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar ha puesto encima de la mesa otros temas, como la implementación de políticas de desarrollo, consolidación y crecimiento de empresas, o la puesta en marcha de planes de transformación digital.

POLO: EL PROBLEMA "MÁS GRAVE" DE EXTREMADURA ES EL DESEMPLEO

Durante su intervención, Polo ha indicado que el problema "más grave" de esta región es el desempleo y la empresa es quien genera trabajo "de calidad", por lo que ha considerado necesario "ayudarla para que se genere ese empleo".

Así, en su nota de prensa, Cayetano Polo ha recordado que su partido defiende desde hace meses que el problema más grave en la región es el de la falta de empleo y para solucionarlo "solo existe un camino, ayudar a las empresas, permitiendo que sean capaces de desarrollar su actividad en las mejores condiciones".

"Nuestra región se está convirtiendo en un desierto demográfico por esa falta de empleo y la administración y también todos los partidos políticos tenemos la obligación de ponernos al lado quienes saben generar empleo, que no son otros que los empresarios, que lo llevan haciendo toda la vida", ha apuntado.

De esta manera, para ayudarles es "necesaria" la mejora de las infraestructuras, ya que cuenta con un "tren del siglo XIX", aunque no hay que mejorar sólo el tren sino todas las infraestructuras terrestres, así como la comunicación aérea".

Como medidas concretas, ha explicado, se debe conseguir que las empresas se sientan "mucho más cómodas en el ámbito de lo fiscal".

"Hay que reducir la presión fiscal para que el empresario pueda tener un mayor desahogo, eliminar la alta burocracia que perjudica y mucho al desarrollo de los negocios y por otra parte reducir al mínimo los trámites para crear empresas. Hemos apostado por esa aplicación de papeles cero para que un emprendedor pueda serlo en 24 horas sin necesidad de tanto papeleo", ha incidido Polo.

