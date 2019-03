APAG Extremadura Asaja sigue "abierta" al "diálogo" para evitar "prohibiciones" del Infoex

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha señalado que la formación agraria "sigue abierta al diálogo" para negociar un cambio en las "prohibiciones" del Infoex en lo relativo a las labores del campo, en respuesta a las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura.

A través de una nota de prensa, Metidieri ha recordado que desde el año 2018 se ha buscado la "negociación" y el "acuerdo", para lo que se han solicitado "diversas reuniones" con el objetivo de evitar situaciones como las vividas en años anteriores, "de gran limitación a la labor agrícola", y a lo que "no se ha recibido una respuesta positiva".

A este respecto, ha incidido en que esta "falta de respuestas" ha motivado la convocatoria de protestas en las puertas de la consejería "por lo perjudicial que resulta para el campo".

Y es que, se ha recordado, con esta normativa se está "prohibiendo" la quema de restos de poda del olivar, trabajar con un tractor con grada de disco, cuchilla, traílla o pala y cosechadoras de cereales, a lo que se suma "la necesidad de firmar declaraciones responsables para poder realizar las tareas agrícolas, entre otras cosas".

"Muchas trabas administrativas para una labor que se realiza de manera histórica en nuestro campo", asevera.

En cuanto a las afirmaciones de que "no" es el momento adecuado de plantear estas reivindicaciones, porque se van a disolver el Parlamento, Metidieri ha vuelto a abundar en que se había pedido negociar este asunto "desde el año 2018", por lo que "no es algo que surja ahora, además de no tratarse de un debate parlamentario, sino del ejecutivo, que es el que ha dictado el decreto".

No obstante, APAG Extremadura Asaja espera que se tomen "en consideración" las peticiones de los agricultores y ganaderos "para poder seguir trabajando en el campo como se hace de manera tradicional", por lo que "sigue abierta la puerta al diálogo", aunque se haya convocado una concentración de protesta el próximo martes 2 de abril en las puertas de la Consejería de Medio Ambiente y Rural.

"Parece que se quiere criminalizar la labor del agricultor, que es un activo para la lucha contra los incendios, manteniendo el campo limpio y bien cuidado", asevera la organización agraria, que añade que "el mayor enemigo de los incendios es el abandono de los bosques y campos", mientras que los agricultores son "los grandes aliados", ha concluido.