APAG Extremadura Asaja convoca protesta por las "prohibiciones" del INFOEX en el campo

El presidente de la organización agraria APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha anunciado la convocatoria de actos de protesta para el próximo martes, 2 de abril, en Mérida, contra la "imposición" que, supone el decreto del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex) y las "prohibiciones" que este conlleva para las labores en el campo.

En concreto, Metidieri ha resaltado en rueda de prensa este lunes que la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, no ha atendido las demandas del sector, así como que la consejera, Begoña García, no ha mostrado "disposición" para abordar el asunto porque, según ha dicho, "no hay voluntad".

De esta forma, ha avanzado que el próximo martes, 2 de abril, se convocarán actos de protestas simultáneos en la Consejería de Medio Ambiente y en Presidencia de la Junta, en Mérida, en los que se incluirá una tractorada.

En este sentido, ha instado a agricultores, ganaderos y maquinistas, entre otros, a participar en dicha movilización ya que, según ha dicho, todos ellos "se ven afectados por la imposición" del Plan Infoex a la hora de realizar las labores que siempre han hecho.

Juan Metidieri ha recordado que, entre otras cosas, este decreto "prohíbe" el uso de cosechadoras y segadoras con normas "muy restrictivas", como la necesidad de que, además de la propia maquinaria, haya un operario con mochilas de extinción, depósitos de agua, limitación en los horarios y un retén que se mantenga en la zona de trabajo hasta dos horas después de acabar la actividad.

Así, ha resaltado que estas medidas son "condicionantes que entorpecen" la labor en el campo, al tiempo que ha resaltado que, a pesar de pedir una "flexibilización" del decreto, "no se ha obtenido respuesta por parte del Gobierno regional", motivo por el cual se ha convocado esta movilización, ha señalado.

ACTITUD "CACIQUIL"

Por otra parte, Juan Metidieri ha recordado que la intención inicial era realizar una acampada de protesta en las puertas de la Consejería de Medio Ambiente y Rural políticas Agrarias y Territorio, en Mérida.

En este sentido, ha señalado que "se ha tenido que cambiar esta concentración" porque, según Metidieri, la Delegación del Gobierno y la propia consejería han "prohibido" esta protesta, actitud que ha calificado como "sectaria y caciquil".

Según el presidente de APAG Extremadura Asaja, con esta decisión se intenta "coartar la libertad de expresión del sector", ya que, en su opinión, en la resolución denegatoria se tacha a los agricultores de "problemáticos y de no garantizar la seguridad ciudadana", al tiempo que ha remarcado que las protestas del sector han sido "siempre pacíficas y reivindicativas".

Asimismo, ha calificado como "llamativo" el hecho de que se permitan, según ha dicho, "todo tipo de manifestaciones" y se deniegue la realización de una acampada, ya que según Metidieri, el sector "siempre a garantizado la seguridad", ha destacado.

REUNIÓN DE LA MESA DE LA SEQUÍA

Juan Metidieri ha resaltado la "muy preocupante" situación de sequía que, según ha dicho, se está viviendo en Extremadura y está "obligando a adelantar riegos".

Según ha explicado, están dándose ya los "primeros problemas" en regadíos, con tierras "cada vez más secas y una importante preocupación" en el maíz o en el olivar, que según Metidieri, "empieza a notar el estrés hídrico".

Asimismo, ha resaltado que, si siguen estas temperaturas, en las viñas se pueden producir "problemas" para tener un "cuaje razonable", así como en los pastos de las dehesas que se encuentran en una situación "muy preocupante".

Por ello, la organización agraria ha solicitado que se reúna "de manera urgente" la mesa de la sequía con el fin de abordar la situación y "evitar problemas" en las producciones, a través de acciones como la gestión de los agroseguros.