APAG Extremadura critica "falta de planificación" en la gestión de ayudas al campo

APAG Extremadura Asaja ha criticado este viernes "falta de planificación" y ha advertido de un "futuro colapso" en la gestión de ayudas al campo.



En concreto, el presidente de dicha organización agraria, Juan Metidieri, ha señalado que se han solapado en el tiempo hasta siete trámites de ayudas diferentes cuyos plazos expiran todos en el mes de abril.



"Lo que irremediablemente va a suponer una saturación en la gestión de estas ayudas y problemas en su resolución", ha incidido Metidieri en una nota de prensa.



De esta forma, Metidieri ha recordado que el próximo mes expira el plazo para presentar las solicitudes de la PAC, el plazo para las ayudas a la creación de empresas para jóvenes, las solicitudes para las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo y las relativas a la economía verde y circular.



Además del trámite de audiencia para las ayudas agroambientales, las alegaciones a las propuestas provisionales de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, a lo que se suma la publicación esta misma semana del plazo para los recursos de alzada a las resoluciones de solicitud de calificación de explotaciones agrarias prioritarias.



Siete tramitaciones que son de un "gran calado" y que se juntan en el tiempo, un hecho que "generará una sobrecarga de trabajo" para las oficinas que prestan asesoramiento, pero también para la administración, que deberá recibir esas solicitudes y resolverlas, lo que al final supondrá un "colapso".



De esta forma, APAG Extremadura Asaja ha considerado que la confluencia de todos estos procedimientos para un mismo periodo solo puede atender a la "falta de planificación", puesto que muchas de estas ayudas se estaban esperando desde hace tiempo; o a la celebración de "diferentes procesos electorales".



"No cabe otra explicación a esta sobre saturación, después de un periodo tan largo sin ofrecer este tipo de ayudas", ha apuntado.



En este sentido, se ha recordado que en el 2018 no se abrieron ni las convocatorias de instalación de jóvenes agricultores, del fomento de la economía verde y circular ni planes de mejora, entre otras cosas.



De este modo, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha exigido que se garantice una gestión ágil y se refuercen estos servicios para atender a todas las peticiones, a la vez que ha solicitado que el próximo Gobierno regional que salga de las urnas comience a funcionar "desde el minuto uno para sacar las convocatorias de una manera planificada, ordenada y, sobre todo, de manera escalonada".



"No puede ser que se deje todo para el final por culpa de una actitud pasiva o electoralista y ahora se puedan ver perjudicados los agricultores y ganaderos de la región", ha concluido.